"Ein Sommernachtstraum": Standing Ovations für Magdeburgs Traum-Ballett

Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg mit "Ein Sommernachtstraum" Premiere der ersten Tanzuraufführung der Spielzeit.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ab in die Ballett-Saison: Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg mit "Ein Sommernachtstraum" Premiere der ersten Tanzuraufführung der Spielzeit.

Das Tanzstück "Ein Sommernachtstraum" feierte Premiere am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Ida Zenna Choreograf Jörg Mannes holt für seine Inszenierung von Shakespeares beliebtester Komödie nicht nur die Charaktere aus "Ein Sommernachtstraum" auf die Bühne, sondern bedient sich direkt an den anderen Werken des Meisters. In der klassischen Haupthandlung von Verwechslung und Liebe im Zauberwald tanzen neben den zwei Paaren, Puck und Zettel jetzt auch noch Hamlet, Lady Macbeth, Othello, Romeo und Julia über die Bühne. Mit der cleveren Idee, auch noch eine Handwerkergruppe mit coolen Hip-Hop-Moves zu integrieren, zaubert Mannes das witzige Chaos, was der Shakespeare-Komödie gebührt. Magdeburg Baustellen Neue Baustellen in Magdeburg: Hier müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen Die Bühne - gestaltet von Florian Parbs - entspricht zunächst einem Kinderspielplatz mit einem überdimensionalen Klettergerüst, Rutsche und Wippe. Über die zwei Stunden Spieldauer wechselt die Bühne von karg und ausgeleuchtet zu einer weißen Schattenwand und zurück zum Zauberwald.

Origineller Ballett-Hip-Hop-Mix reißt Zuschauer aus den Sitzen

Das Stück verbindet klassisches Ballett mit Hip-Hop. © Theater Magdeburg/Ida Zenna Der Ballett-Abend verläuft in einem atemberaubenden Tempo. Bei so vielen Tänzern auf der Bühne - Mannes hat direkt seine gesamte Mannschaft untergebracht - kommt das Auge des Zuschauers kaum zur Ruhe. Ein Novum für die Tanzcompagnie: "Ein Sommernachtstraum" wechselt von auf den Punkt getanzten und traumhaften Ballett-Szenen in mitreißende, dynamische und perfekt synchrone Hip-Hop-Nummern. Dabei ist auch die Musikbandbreite so spannend wie das, was auf der Bühne geschieht: Klassik wie Philip Glass und Max Richter bis hin zu Rap von NF und Cro. Magdeburg Lokal Brücken-Chaos in Magdeburg: Weiterer Zeitplan für Abriss und Provisorium Die Ballett-Compagnie scheint sich in der Spielzeit-Pause gut erholt zu haben, denn hier sitzt jede Figur, jede Bewegung und jeder Handgriff. Trotzdem zuweilen 21 Tänzer auf der Bühne sind, geht niemand unter. Jeder fordert sich mit absoluter Präzision das Rampenlicht ein.

Ist "Ein Sommernachtstraum" einen Besuch wert?