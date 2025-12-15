Fuß vom Gas! Hier steht vom 15. bis 19. Dezember Blitzer in Magdeburg

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Augen auf und Fuß vom Gas! Diese Woche kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern.

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Stadtfeld Ost Straße: Albert-Vater-Straße

Geschwindigkeit: 50 km/h Reform

Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Magdeburg Politik Linke fordert keine Sanktionen für Schüler bei Protesten gegen neuen Wehrdienst Lemsdorf

Straße: Blankenburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet



Geschwindigkeit: 80 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.