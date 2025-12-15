 4.389

Fuß vom Gas! Hier steht vom 15. bis 19. Dezember Blitzer in Magdeburg

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Augen auf und Fuß vom Gas! Diese Woche kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern.

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Arne Dedert/dpa

Stadtfeld Ost

  • Straße: Albert-Vater-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Reform
  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 80 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

