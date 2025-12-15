4.389
Fuß vom Gas! Hier steht vom 15. bis 19. Dezember Blitzer in Magdeburg
Magdeburg - Augen auf und Fuß vom Gas! Diese Woche kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern.
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
- Straße: Blankenburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 80 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
