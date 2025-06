Eine Stadt voller Feste: Das erlebt Ihr an Pfingsten in Magdeburg

Über das Pfingstwochenende findet in Magdeburg das Stadtfest, das Mittelalterfest, Open-Air-Partys und ein Theaterfestival statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Es ist Pfingsten, es ist gutes Wetter, es ist Zeit für tolle Events. Von Samstag bis Sonntag hat Magdeburg wieder einige tolle Veranstaltungen und Feste geplant, die Ihr Euch anschauen solltet.

Stadtfest

Alter Markt - Alljährlich findet zum Pfingstwochenende das Magdeburger Stadtfest statt. In diesem Jahr warten wieder Dutzende Fahrgeschäfte und Buden darauf, Euch zu unterhalten. Alle Infos findet Ihr im TAG24-Artikel. Der Eintritt ist kostenlos.

Über Pfingsten findet auf dem Alten Markt wieder das Magdeburger Stadtfest statt. © TAG24

Spectaculum

Ravelin 2/Glacisanlage - Pfingstwochenende heißt vor allem eins: Spectaculum Magdeburgense! Bei dem beliebten Mittelalterfest warten im Ravelin und im Glacis-Park wieder Ritter, Gaukler, Spielleute und zahlreiche Marktstände auf Euch. Am Samstag und Sonntag stehen Ritterschaukämpfe, Flammenakrobatik und eine Jazz- und Swing-Nacht auf dem Plan, am Pfingstmontag gibt es zum Abschlussfest den Wettstreit um den rostigen Till. Tickets kosten für Vollzahler im Vorverkauf 8 Euro, an der Tageskasse 12 Euro. Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos rein.

Beim Spectaculum gibt es spektakuläre Ritterkämpfe zu sehen. (Symbolfoto) © Frank Hormann/dpa

Kasper-Festival

Puppentheater - An dem langen Pfingstwochenende wird dem Kasperle ein eigenes Festival gewidmet. Bei "Kasper? Kasper!" sind im Magdeburger Puppentheater Spieler aus der ganzen Welt geladen. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel. Am Samstag verwandelt sich das Festivalgelände in einen Jahrmarkt der Überraschungen – mit Straßentheater, Walk Acts und freiem Eintritt in die Figurensammlung. Am Sonntag steht dann ein internationales Symposium mit Gästen aus Frankreich, Brasilien, Österreich, der Ukraine und Großbritannien an. Tickets für die Stücke gibt es im Vorverkauf oder an der Tageskasse für etwa 9 Euro.

Das Puppentheater Magdeburg widmet dem Kasper ein eigenes Festival. © Puppentheater Magdeburg

Open-Air-Party

Festung Mark - Echtes Sommerfeeling gibt es Samstag in der Festung. In Luises Garten wartet das "Ein Tages Open Air" auf Euch. Von 14 bis 22 Uhr stehen Techno- und Rave-Classics der guten alten Zeit von fünf tollen Headlinern auf der Bühne. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 15 Euro. Insel der Jugend - In der Nacht auf Sonntag wartet in der Insel der Jugend die "Wilde Herzen + Peinlo Pop Party" auf Euch - deutscher Indie trifft die besten Pop-Hits von heute. Am Sonntagabend geht es mit "Homebase" an die frische Luft. Ab 16 Uhr tanzt Ihr mit bester Mucke und kühlen Drinks in den Pfingstsonntag.

In der Insel und in der Festung warten Open-Air-Partys auf Euch. (Symbolfoto) © 123RF/photographyfirm

Theater-Open-Air

Opernhaus/Schauspielhaus - Bevor das Theater Magdeburg in wenigen Wochen in die wohlverdiente Pause geht, sind am Wochenende noch einige sehenswerte Produktionen geplant. Am Sonntagabend um 18 Uhr spielt zum letzten Mal in dieser Spielzeit Verdis Meisterwerk "La Traviata" im Opernhaus. Um 19.30 Uhr seht Ihr in der kleinen Kammer im Schauspielhaus das witzig-schräge Stück "Minihorror". Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 17 Euro. Achtung: Das Klubkulturfestival ist bereits restlos ausverkauft. Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel - Vom 7. bis einschließlich 12. Juni rollt täglich um 19 Uhr der Theaterzug des Eisenbahntheaters "Das letzte Kleinod" mit der Vorstellung "Reibholz" auf der Magdeburger Steinkopfinsel. Schiffer berichten für das Projekt über die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf den europäischen Wasserstraßen. Diese Berichte wurden in ein Theaterstück umgesetzt - mit einer ganz besonderen Bühne. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Tageskasse für 30 Euro.

"Das letzte Kleinod" macht auf der Steinkopfinsel in Magdeburg halt. © Das letzte Kleinod/Jens-Erwin Siemssen