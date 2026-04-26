26.04.2026 07:00 Eine Stadt voller Musik: Das geht am Sonntag in Magdeburg und Umgebung

In Magdeburg und Umgebung finden am Sonntag Märkte, Klassikkonzerte, eine Gartenmesse, ein Zoobesuch und der Welttanztag statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ihr fragt Euch noch, was Ihr am Sonntag unternehmen wollt? In Magdeburg und Umgebung gibt es diese coolen Veranstaltungen, die Ihr Euch ansehen solltet.

Markt

Thiemplatz - Endlich ist es wieder so weit! Von 12 bis 18 Uhr heißt Euch der Thiemmarkt in Buckau wieder willkommen. Auf einem der beliebtesten Regionalmärkte der Stadt gibt es wieder alles von Kunsthandwerk über Trödel, Schmuck, Dekoartikel, Fotos, Selbstgestricktes bis hin zu Schallplatten. Live-Band und DJ sorgen für das musikalische Flair. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag heißt es wieder Stöbern auf dem Thiemmarkt. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Nachmittag im Zoo

Zoo Magdeburg - Ein gemütlicher Nachmittag im Zoo gefällig? Bei einer abwechslungsreichen Führung entdeckt Ihr die Frühlingsgefühle der Zootiere und lernt die Jungtieraufzucht bei Pinguin, Löwe und Co. kennen. Im Anschluss wartet ein hausgemachter Kuchen oder eine Waffel sowie ein Heißgetränk nach Wahl in der Africambo Lodge auf Euch. Tickets kosten 15 Euro zusätzlich zum Zooeintritt.

Der Zoo Magdeburg lockt am Sonntag mit einer Führung inklusive Kaffee und Kuchen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Klassikkonzerte

Jahrtausendturm - Das Landespolizeiorchester lädt von 15 bis 17 Uhr in den Jahrtausendturm ein. Bei "Musik im Turm" wollen Euch elf Musiker und eine Sängerin mit traditioneller Blasmusik verwöhnen. Ein Tagesticket für den Elbauenpark kostet 9,90 Euro, die Teilnahme am Event ist inbegriffen. Gesellschaftshaus - Werke von Georg Philipp Telemann, Johannes Brahms und Carl Reinecke gibt's ab 17 Uhr im Gesellschaftshaus. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie nimmt Euch bei "Musik am Nachmittag" mit auf eine Reise von Hamburg nach Wien. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 15 Euro.

Im Gesellschaftshaus verzaubert Euch die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie. © Gesellschaftshaus/Robert Jentzsch

Tanzen

Einsteinstraße - Am Sonntag lädt die Stadt zum Welttanztag in die Einsteinstraße am Hasselbachplatz ein. Von 13 bis 19 Uhr empfangen Euch mehrere Tanzgruppen zu mitreißenden Nummern - ob Swing, Tango oder Bauchtanz, am Nachmittag könnt Ihr so richtig das Tanzbein schwingen. Der Eintritt ist frei.

In der Einsteinstraße schwingt Ihr beim Welttanztag das Tanzbein. (Archivfoto) © Sistara/Sharline Dünow

Trödel & Börse

Moritzhof - Bei der Plattenbörse im Kulturzentrum Moritzhof gibt es ab 11 Uhr viel zu stöbern. Auf über 60 laufenden Metern findet Ihr 10.000 Platten, CDs, Technik und Merch zum Kauf und Tausch. Der Eintritt kostet 3 Euro. Schellheimer Platz - Das Kinder- und Familienzentrum "Emma" lädt von 10 bis 15 Uhr zum Trödelmarkt nach Stadtfeld Ost ein. Egal, wonach Ihr sucht - Baby- und Kindersachen, Schallplatten, Pflanzen oder sonstiger Krimskrams - auf dem Schellheimer Platz werdet Ihr fündig. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Gartenträume

Schloss Hundisburg - Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr habt Ihr die letzte Chance, bei der "Gartenträume"-Messe auf Schloss Hundisburg zu sein. Nur etwa eine halbe Stunde von Magdeburg entfernt dreht sich auf dem schönen Schlossgelände alles ums Thema Gärtnern, Pflanzen, Deko und Kunst. Über 90 Aussteller warten dieses Jahr auf Euch. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8, an der Tageskasse für 10 Euro.

Auf dem Schloss Hundisburg findet am Wochenende die Gartenträume-Messe statt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa