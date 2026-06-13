13.06.2026 06:00 Raus ins Grüne! Diese Events erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg

Am Wochenende finden in Magdeburg Kreativangebote, Comedy-Shows, Pflanzen- und Kunstmärkte sowie ein BMX-Event statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Markt, Kreativität und Unterhaltung: Ihr sucht noch nach den richtigen Wochenendplänen? TAG24 gibt Euch eine Übersicht über die besten Events in Magdeburg. Und psst - viele davon sind sogar kostenlos!

Pflanzen für Alle

AMO Kulturhaus - Am Samstag von 10 bis 18 Uhr können im Amo Kulturhaus wieder unzählige Pflanzen gekauft werden. Beim "Pflanzen für alle"-Markt gibt es neben 150 Sorten an Zimmerpflanzen auch Unter- und Übertöpfe, Erde, Deko und sonstiges Zubehör, was Ihr zum Pflanzen und Gärtnern braucht. Der Eintritt ist frei.

Im Amo Kulturhaus findet am Samstag ein Pflanzenmarkt statt. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010

Comedy

Festung Mark - Die Festung Mark lädt am Samstagabend zum großen Comedy-Open Air ein. Bei "Magdeburg lacht!" stehen ab 20 Uhr junge Comedians aus ganz Deutschland, die durch Social Media und NightWash bekannt sind, für Euch auf der Openair-Bühne vor der Festung. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 22 Euro. Datsche - Auch im "Datsch Comedy Club" werden die Lachmuskeln strapaziert: Fünf urkomische Acts aus Berlin und Leipzig gastieren am Samstag ab 20 Uhr in der Datsche. Essen und Getränke gibt es vor Ort, der Eintritt ist frei.

Am Samstagabend locken gleich zwei Comedy-Vorstellungen. (Symbolbild) © 123RF/vera1703

Back to Dreck

Dirtpark M-Trails - Viel km/h, Dreck und coole Stunts erwarten Teilnehmer und Zuschauer am Samstag bei "Back to Dreck" auf den M-Trails. Auf dem vollen Tagesplan stehen ab 9 Uhr ein Kinderrennen, ein Dirtcontest und abends noch ein 1vs1-Pumptrackrennen. Den Siegern winken bei der Siegerehrung Sachpreise und Einkaufsgutscheine. Der Eintritt ist frei.

Kunstmarkt

Buckauer Engpass - Am Sonntag ist es wieder so weit: Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Engpass in Buckau in einen riesigen Kunstmarkt. An über 70 Ständen präsentieren Kreative ihre Werke, egal ob Mode oder Schmuck, Malerei, Skulpturen oder Fotografie. Für Live-Musik, Essen und Getränke ist wie immer gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Im Buckauer Engpass kann am Sonntag wieder Kunst geshoppt werden. (Archivfoto) © Lena Schubert/TAG24

Kreativ werden

Thalia - Am Samstagvormittag könnt Ihr im Thalia im Allee-Center richtig abschalten. Der Bücherladen startet ein Cosy-Ausmal-Event, wo Ihr mit anspruchsvollen Ausmalmotiven für Erwachsene und hochwertigen Alkoholmarkern selbst kreativ werden könnt. Der Eintritt ist frei. Klosterbergegarten - Auch der Klosterbergegarten lädt alle Kreativen ein. "PuffPuffPaint" ist ein 4/20-freundliches Kunstevent, bei dem Ihr am Sonntag von 16 bis 19 Uhr gemeinsam malen könnt. Der Eintritt kostet 25 Euro - Die Anleitung eines professionellen Künstlers, Getränke und Snacks aufs Haus, das ganze Malequipment und kleine Goodies inklusive!

Sowohl im Thalia im Allee-Center als auch im Klosterbergegarten könnt Ihr am Wochenende kreativ werden. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

Spielplatzfest

Fröbelstraße/Beimsstraße - Am Samstag richtet das Bündnis 90/Die Grünen auf dem Spielplatz "MagdeBurg" in der Fröbelstraße das alljährliche Spielplatzfest aus. Alle Teilnehmer erwarten vor Ort zahlreiche Mitmachangebote, gratis Bücher für die Kleinen und Kaffee und Kuchen für die Großen. Der Eintritt ist frei.

Die Grünen laden zum Spielplatzfest in der Fröbelstraße ein. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Außerhalb: Rolandfest

Stendal - Etwa eine Autostunde von Magdeburg entfernt steigt am Samstag und Sonntag das traditionelle Rolandfest in Stendal! Auf drei Bühnen wird beste Unterhaltung geboten von Akteuren aus Stendal selbst und der ganzen Welt. Egal, ob Galaprogramm oder historischer Markt, für Groß und Klein ist etwas dabei. Der Eintritt ist frei.