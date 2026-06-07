"Echtes Sommerfeeling": So schön war das TAG24-Sommerkino in Magdeburg

Magdeburg - Sommer, Sonne, Freiluftkino: Unzählige Besucher strömten am Wochenende auf die Magdeburger Galopprennbahn, um auch in diesem Jahr wieder am TAG24-Sommerkino teilzunehmen .

Das TAG24-Sommerkino zog hunderte Zuschauer auf die Magdeburger Galopprennbahn. © Lena Schubert/TAG24

Seit Donnerstag lockten die Filmvorstellungen von "Der wilde Roboter", "F1", "Ein Minecraft Film" und "House of Gucci" hunderte Zuschauer in den Magdeburger Herrenkrug.

Leckere Cocktails, Softdrinks, heißes vom Grill und natürlich Unmengen Popcorn sorgten für echte Kinostimmung. Abgerundet wurde das Programm mit einer Modenschau, Kinderschminken und Open-Air-Party.

Ein absolutes Filmhighlight war - natürlich - "Dirty Dancing" am Samstagabend, wo bei bestem Wetter kein Stuhl und kein bisschen Rasenfläche mehr frei blieb.

Die Zuschauer lachten, klatschten und johlten begeistert mit, während Baby und Johnny das Tanzbein schwangen.

"Da kommt endlich echtes Sommerfeeling auf", sagte eine Zuschauerin zu TAG24. Sie ist mit ihren Freunden und einer großen Picknickdecke angerückt.