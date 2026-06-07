"Echtes Sommerfeeling": So schön war das TAG24-Sommerkino in Magdeburg

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Unzählige Besucher strömten am Wochenende auf die Magdeburger Galopprennbahn, um auch in diesem Jahr wieder am TAG24-Sommerkino teilzunehmen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Sommer, Sonne, Freiluftkino: Unzählige Besucher strömten am Wochenende auf die Magdeburger Galopprennbahn, um auch in diesem Jahr wieder am TAG24-Sommerkino teilzunehmen.

Das TAG24-Sommerkino zog hunderte Zuschauer auf die Magdeburger Galopprennbahn.
Das TAG24-Sommerkino zog hunderte Zuschauer auf die Magdeburger Galopprennbahn.  © Lena Schubert/TAG24

Seit Donnerstag lockten die Filmvorstellungen von "Der wilde Roboter", "F1", "Ein Minecraft Film" und "House of Gucci" hunderte Zuschauer in den Magdeburger Herrenkrug.

Leckere Cocktails, Softdrinks, heißes vom Grill und natürlich Unmengen Popcorn sorgten für echte Kinostimmung. Abgerundet wurde das Programm mit einer Modenschau, Kinderschminken und Open-Air-Party.

Ein absolutes Filmhighlight war - natürlich - "Dirty Dancing" am Samstagabend, wo bei bestem Wetter kein Stuhl und kein bisschen Rasenfläche mehr frei blieb.

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Die Zuschauer lachten, klatschten und johlten begeistert mit, während Baby und Johnny das Tanzbein schwangen.

"Da kommt endlich echtes Sommerfeeling auf", sagte eine Zuschauerin zu TAG24. Sie ist mit ihren Freunden und einer großen Picknickdecke angerückt.

Gratis Filmvergnügen im Magdeburger Herrenkrug

Am Samstagabend blieb kein Stuhl leer.
Am Samstagabend blieb kein Stuhl leer.  © Lena Schubert/TAG24

Aber auch viele Familien sind gekommen. Die Kleinen können sich in einer Hüpfburg austoben, während die Eltern sich entspannt ein Bier oder einen Cocktail genehmigen.

"Ich finde es gut, dass [das Sommerkino] gratis ist", erklärt ein Zuschauer am Samstag, "einen normalen Kinobesuch kann man für eine ganze Familie kaum noch bezahlen. [...] Hier haben wir eine schöne Zeit."

Besonders gelobt wurde immer wieder der Service vor Ort. Abends wurde es etwas frisch oder die Stühle reichten nicht mehr? Schon wurden Decken verteilt. Die Sonne knallt oder ein paar Regentropfen fallen? Für Schirme und Regencapes ist gesorgt. Doch heißer als erwartet? Kein Problem, Fächer und Mini-Ventilatoren gibt es auch.

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Wer es bis jetzt noch nicht zum Sommerkino geschafft hat, der sollte sich sputen! Am Sonntag habt Ihr letztmalig die Chance auf Kino-Feeling unter freiem Himmel.

Um 16 Uhr läuft "Ein Mädchen namens Willow" und um 19.30 Uhr das Sommerkino-Finale mit "Born to be wild" - aber keine Sorge, auch in 2027 wird es wieder ein TAG24-Sommerkino geben.

Titelfoto: Bildmontage: Lena Schubert/TAG24

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