06.06.2026 06:00 Hier könnt Ihr heute eine gute Zeit in Magdeburg verbringen

Magdeburg bietet am Samstag wieder allerhand Veranstaltungen. Für Groß und Klein ist etwas dabei. Hier könnt ihr eine gute Zeit verbringen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Diesen Samstag gibt es in Magdeburg wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen. Hier sind sechs Tipps, wo Ihr eine gute Zeit verbringen könnt.

TAG24 Sommerkino auf der Galopprennbahn

Herrenkrug - An diesem Wochenende findet auf der Galopprennbahn im Stadtteil Herrenkrug das TAG24 Sommerkino statt. Samstag erwartet große und kleine Besucher um 16 Uhr die Disney-Realverfilmung "Lilo & Stitch" (FSK 6) aus dem Jahr 2025 sowie anschließend um 19.30 Uhr den Liebesfilm-Klassiker "Dirty Dancing" (FSK 12). Vor jedem Film werden 50 Portionen Popcorn kostenlos verteilt – schnell sein lohnt sich! Der Eintritt ist kostenlos. Einlass ist um 15 Uhr.

Im vergangenen Jahr fand das TAG24-Sommerkino im Café Treibgut statt. (Archivbild) © TAG24/Sophie Kemnitz

Landschaftsgärtner-Cup Sachsen-Anhalt 2026

Herrenkrug - Im Elbauenpark Magdeburg wird am Samstag der beste Landschaftsgärtner-Azubi Sachsen-Anhalts gesucht. Beim Landschaftsgärtner-Cup messen sich Nachwuchskräfte aus Garten- und Landschaftsbaubetrieben des Landes in verschiedenen praktischen Aufgaben und stellen ihr Können unter Beweis. Besucher können den Teams bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und erleben, wie aus Pflanzen, Steinen und kreativen Ideen kleine Gartenanlagen entstehen. Auch für Hobbygärtner dürfte der Wettbewerb einige interessante Anregungen bereithalten. Der Landschaftsgärtner-Cup läuft von 9 bis 17 Uhr. Für den Eintritt an der Tageskasse werden 11 Euro fällig.

Kindertag der MVB

Altstadt - Im "Nachbars Garten der SWM" steht der Nachwuchs im Mittelpunkt: Beim Kindertag der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) erwartet Familien von 12 bis 15 Uhr ein buntes Programm mit Spiel- und Mitmachstationen, Bewegungsangeboten und kreativen Aktionen. Kleine Besucher können sich auf verschiedene Überraschungen freuen, während auch ein MVB-Bus für Erinnerungsfotos bereitsteht. Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Kinder sowie ihre Familien.

Am Samstag feiern die Magdeburger Verkehrsbetriebe den Kindertag. (Archivbild) © Andreas Lander/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Grill den Henssler - Sommer-Special

Herrenkrug - Auf der Seebühne im Elbauenpark wird wieder gebrutzelt, gekocht und um Punkte gekämpft: Für das "Grill den Henssler – Sommer Special" tritt TV-Koch Steffen Henssler (53) gemeinsam mit prominenten Herausforderern zum großen BBQ-Wettbewerb an. Anders als im Fernsehstudio wird dabei unter freiem Himmel gekocht – direkt vor Publikum. Besucher können die Aufzeichnung der beliebten TV-Show live miterleben und einen Blick hinter die Kulissen der Produktion werfen. Die Aufzeichnung beginnt am Nachmittag gegen 16 Uhr. Die begehrten Tickets gibt es ab 30 Euro.

Steffen Henssler (53) kocht aktuell wieder beim "Sommer-Special" auf der Seebühne. (Archivbild) © RTL/Frank W. Hempel

Tomorrow Labs

Alte Neustadt - Im Wissenschaftshafen dreht sich am Samstag alles um Forschung, Innovation und Zukunftsideen: Beim Wissenschaftsfestival "Tomorrow Labs 2026" präsentieren Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen von 16 bis 22 Uhr spannende Projekte aus den Bereichen Technologie, Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft. Besucher können Experimente ausprobieren, Vorträge besuchen, mit Forschenden ins Gespräch kommen und an zahlreichen Mitmachaktionen teilnehmen. Das Festival richtet sich an Neugierige jeden Alters und verbindet Wissenschaft mit Unterhaltung, Kultur und Festivalatmosphäre. Der Eintritt ist kostenlos.

Swiftie Night - Taylor Party/The Eras Experience

Buckau - In der Factory Magdeburg steht die Musik von Taylor Swift (36) im Mittelpunkt: Bei der "Swiftie Night – Taylor Party: The Eras Experience" erwartet Fans ab 19 Uhr ein Abend voller Mitsing-Momente, Pop-Hits und Party-Atmosphäre. Von 20 bis 23 Uhr stehen die größten Songs der Sängerin im Mittelpunkt, bevor die Feier anschließend in eine lange Partynacht übergeht. Auch Fotoecken und Überraschungen für Fans gehören zum Programm. Tickets gibt es online ab 29,35 Euro.

In der Factory wird am Samstag die Musik von US-Superstar Taylor Swift (36) gefeiert. © Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa