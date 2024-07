"Endlich gibt es so was in Magdeburg!" Tolle Resonanz zum TAG24-Sommerkino

Magdeburg - Die Zehen im Sand, einen Cocktail in der Hand und dabei auf großer Leinwand kostenfrei einen grandiosen Kinofilm genießen: Das dritte TAG24-Sommerkino in Magdeburg war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg!

Sobald sich die Kinobesucher in Sicherheit gebracht haben, werden die Seiten des Zeltes geschlossen. Dann wird die Leinwand einfach nach unten gefahren, um gemütlich vom Trockenen aus weiterzugucken.

Auch das Wetter sei überwiegend auf der Seite des Freiluftkinos gewesen. Lediglich der Samstag war ungemütlich. "Aber wir sind wandlungsfähig!", so Walsleben gegenüber TAG24. Wenn es anfängt zu gießen, kann nämlich das große Barzelt umgestaltet werden.

Laut dem Inhaber Jan Walsleben lebt das Café Treibgut von solchen Veranstaltungen: Die Resonanz zum Sommerkino sei überragend gewesen und habe Hunderte von Besuchern in die Strandbar gebracht.

Ein kühles Getränk in der Hand, die Füße im Sand vergraben und einen Blockbuster: Was braucht man mehr? © Isabelle Wiermann/TAG24

Am Samstag beispielsweise schallten die Hits von Elton John durch den Wissenschaftshafen: Bei "Rocketmann" wippten viele Füße und Arme zum Takt der Musik.

"Der Sound und die Bildqualität waren super", fanden Ricardo, Frank und Julia aus Magdeburg. Sie waren auch vergangenes Jahr schon beim Sommerkino, als die Leinwand im Montego Beachclub aufgebaut wurde.



"Endlich gibt es so was in Magdeburg!", schwärmten die drei. Dieses Jahr hat ihnen die Filmauswahl besonders gefallen.

"Rocketman" hat auch Bishoy überzeugt, der in Magdeburg studiert hat und zu Besuch war. "Es war ein sehr emotionaler Film, trotz der vielen Menschen war ich in meiner eigenen Welt", sagte der gebürtige Ägypter.

Adrian und Annabelle aus Magdeburg kannten den Film zwar schon, waren aber vorher noch nie in einem Freiluftkino. Deshalb haben sie sich für die Verfilmung von Elton Johns Lebensgeschichte Liegestühle in der ersten Reihe geschnappt.

Einige Besucher sind extra aus dem Sachsen-Anhalter Umland angereist! Darunter Melanie und Jens, die jeweils aus Biere und Königsborn kamen und den Film zum ersten Mal sahen.