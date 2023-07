14.07.2023 10:40 So schön ist das TAG24-Sommerkino in Magdeburg

Das TAG24 Sommerkino ist am Donnerstag in Magdeburg fulminant gestartet. Hunderte Gäste waren am ersten Tag vor Ort und ließen sich den Spaß nicht entgehen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das TAG24 Sommerkino legte am gestrigen Donnerstag in Magdeburg bei schönem Wetter einen fulminanten Start hin. Die große LED-Fläche zeigt auch bei strahlendem Sonnenschein ein leuchtstarkes Bild. © TAG24 Nach dem guten Zuspruch im vergangenen Jahr ist das Open-Air-Kino wieder zurück im Montego Beachclub. Bei angenehmen Temperaturen, kühlen Getränken und heißen Kinofilmen kamen zur ersten Vorführung um 16 Uhr von "Einmal zum Mond und zurück" 500 Personen. Auch die Vorführung von "Forrest Gump" um 20 Uhr ließen sich sogar 800 Gäste nicht entgehen. Magdeburg Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 10. bis 14. Juli in Magdeburg geblitzt Die Filme werden auf einer 50 Quadratmeter großen und leuchtstarken LED-Fläche gezeigt. Technik, die man eigentlich nur bei größeren Events, wie zum Beispiel Public Viewings zur Fußball-WM, kennt. Zuschauen kann man dabei entspannt in einer Strandliege, ganz schlicht auf einer Decke oder sogar unter einem Sonnenschutz. Zusätzlich gibt es am Freitag und Samstag nach der letzten Vorführung eine Aftershowparty. DJs sorgen für eine lockere Stimmung, die zum Tanzen einlädt. Das Beste ist: Der Eintritt ist frei! Diese Filme erwarten euch noch bis Sonntag Das Sommerkino ist noch bis kommenden Sonntag (16. Juli) vor Ort. Folgende Filme werden bis dahin gezeigt: Freitag, 14. Juli 16 Uhr: Sonic the Hedgehog (FSK 6, 99 Minuten)

20 Uhr: Bohemian Rhapsody (FSK 6, 134 Minuten) Samstag, 15. Juli 16 Uhr: Shaun das Schaf - Ufo-Alarm (FSK 0, 86 Minuten)

20 Uhr: Top Gun - Maveric (FSK 12, 131 Minuten) Sonntag, 16. Juli 16 Uhr: Paw Patrol (FSK 0, 86 Minuten)

20 Uhr: Russendisko (FSK 6, 100 Minuten) Der Einlass ist immer circa eine Stunde vor Filmbeginn. Ein Beachclub ohne Bar? Unvorstellbar! Hier gibt es für eine Abkühlung kalte Getränke und Snacks. © TAG24 Einfach hinsetzen, entspannen und den Film genießen: Auf dem Gelände des Montego Beachclubs gibt es genügend Liegestühle. © TAG24 Auch an den Schutz vor der Sonne wurde gedacht. © TAG24 Kommt vorbei! Der Montego Beachclub befindet sich mitten im Stadtpark am Heinrich-Heine-Platz 5 in 39114 Magdeburg.

Titelfoto: TAG24