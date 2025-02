Flohmarkt, Comedy und Musik: Eure Wochenend-Tipps für Magdeburg

Am Wochenende gibt es in Magdeburg zwei Theatervorstellungen, ein Comedy-Programm, einen Kostümverkauf, einen Flohmarkt und ein Konzert zu erleben.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Januar ist geschafft, das erste Februar-Wochenende steht an! Am Samstag und Sonntag gibt es in Magdeburg einiges zu tun: TAG24 stellt Euch die besten Veranstaltungstipps zusammen.

Kostümverkauf

Opernhaus - Am Samstagvormittag mistet das Theater Magdeburg wieder den Kostümfundus aus. Schaulustige und Klamottensammler kommen zwischen 10 und 15 Uhr im Garderobenfoyer im Opernhaus auf ihre Kosten und können Kleidung und Accessoires aus zahlreichen Erfolgsproduktionen kaufen: darunter die Oper "Das schlaue Füchslein", das letzte Domplatz-Openair "Love Never Dies" und viele mehr. Perfekt für die bevorstehende Narrenzeit! Zwischen 0,50 und 500 Euro ist alles dabei. Der Eintritt ist frei. Erworbene Kleidung/Accessoires müssen bar gezahlt werden.

Am Samstag wird wieder der Kostümfundus im Opernhaus ausgemistet! © Theater Magdeburg/Kathrin Singer

Sibirisches Lagerfeuer

Zoo - Im Zoo Magdeburg wird es gemütlich! Am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr sind Zoo-Freunde zum sibirischen Lagerfeuer eingeladen. Bei knisterndem Feuer und musikalischer Untermalung locken kulinarische Spezialitäten, Glühwein und Stockbrot - und die beiden Tiger. Es gibt Mal- und Bastelstände, offene Schneeleoparden- und Tigerhäuser und um 14 und 14.30 Uhr jeweils Fütterungen der großen Raubkatzen. Der Eintritt ist im Zoo-Ticket mit inbegriffen.

Am Sonntag wird es im Zoo Magdeburg kuschelig - mit einem Lagerfeuer und zwei Tigern. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Comedy meets Magic

Theater Grüne Zitadelle - Bock auf Zauberei UND Spaß? Das könnt Ihr am Sonntagnachmittag im Theater Grüne Zitadelle erleben. Um 17 Uhr steht dort für Euch Marc Weide mit seinem Programm "Augenweide - Comedy meets Magic" auf der Bühne und verzaubert Euch - wortwörtlich - mit innovativen Tricks und witzigen und persönlichen Anekdoten. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 32 Euro.

Theater

Opernhaus - Am Wochenende seht Ihr im Opernhaus zwei sehr beliebte Produktionen - also beim Ticketkauf schnell sein! Am Samstag seht Ihr im Anschluss an den Kostümverkauf um 19.30 Uhr die Oper "I Capuleti e i Montecchi - Romeo und Julia". Hierbei dreht es sich um die letzten 24 Stunden im Leben der beiden Liebenden. Am Sonntag gibt es um 16 Uhr zum allerletzten Mal das Ballett "Schneewittchen" zu sehen. Bereits seit zwei Spielzeiten erfreut sich das Tanzstück nach dem bekannten Märchen bester Beliebtheit. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 16 Euro.

Am Wochenende stehen neben der Derniere von "Schneewittchen" auch wieder Romeo und Julia auf der Bühne im Opernhaus. © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Frohmarkt

Festung Mark - Ob Frühjahrsputz oder ungeliebte Weihnachtsgeschenke loswerden: Am Sonntag finden beim Frohmarkt in der Festung alle Klamotten, Deko und Schnickschnack ein neues Zuhause. Zwischen 12 und 16 Uhr heißt es in den historischen Gewölben der Festungsanlage wieder Feilschen, Stöbern und Schnäppchen schlagen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Beim Frohmarkt in der Festung gibt es ordentlich zu Stöbern. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Beatles-Musical

GETEC-Arena - "Help", "Love Me Do", "Yesterday" oder "Hey Jude" - die Hits der legendären Beatles kommen am Sonntag bei "All you need is love - Das Beatles-Musical" um 19 Uhr auf die Bühne der GETEC-Arena. Die Tribute-Band "Twist&Shout" aus Las Vegas kommt in die Elbestadt und verzaubert seine Zuschauer mit der Geschichte der vier beliebten Briten und hat die bekanntesten Songs im Gepäck. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 57,50 Euro.

Die größten Hits der Beatles gibt es am Sonntag in der GETEC-Arena zu hören. (Archivbild) © Lapresse/epa/dpa