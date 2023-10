"Schneewittchen" am Theater Magdeburg: Ballett holt Standing Ovations - zu Recht!

Magdeburg - Nachdem das Theater Magdeburg bereits mit " Blume von Hawaii ", " Wolf " und " Jagdszenen " drei Erfolge in dieser Spielzeit erzielen konnte, folgte nun auch das erste Ballett. Am Samstagabend feierte die Tanzcompagnie die Uraufführung von "Schneewittchen". TAG24 war vor Ort und stellte die Performance auf den Prüfstand.

... Schneewittchen, ihr Prinz und natürlich die sieben Zwerge! © Theater Magdeburg/Ida Zenna

Generell glänzt das gesamte Ensemble mit einer so explosiven Spielfreude wie vorher noch nie so toll gesehen. Dabei versteht Jörg Mannes, die Choreografie perfekt den Figuren anzupassen.

Die böse Königin bewegt sich mit anmutigen und selbstsicheren Bewegungen vorwärts, wo Schneewittchen eher mit einer verspielten, kindlichen Leichtigkeit in der Geschichte auftritt.



Der Spiegel, der phänomenal von Joshua Hunt getanzt wird, wird mit einem echten Spiegel, einem funkelnden Kostüm und stolzen und gleichzeitig dynamischen Bewegungen voller Grand Jetés zu einer tollen Hauptfigur. Hunt darf dabei wieder sein großes, großes Talent zeigen, was er ja aber spätestens seit "Was ihr wollt" eigentlich niemandem mehr beweisen müsste.

Der Höhepunkt dieses Balletts ist aber, so vorhersehbar es auch sein mag, das romantische Doppel zwischen Schneewittchen und ihrem Prinzen, verkörpert von Louise Curien und Stefano Sacco. Curien und Sacco bringen dabei nicht nur eine fast einmalige Präzision an ihre Bewegungen, sondern auch tolle Chemie und eine tänzerische Meisterleistung. Dem steht aber auch in keinster Weise das dramatische Duell zwischen der bösen Königin und Schneewittchen weder in Talent noch inszenatorischer Brillianz nach.

Fazit: Der minutenlange Applaus und die Standing Ovations sind an sich Erklärung genug. Ballettdirektor Jörg Mannes präsentiert mit "Schneewittchen" ein fabelhaftes, auf den Punkt choreografiertes Ballett und weiß dieses auch mit schierem Talent zu besetzen. Die gesamte Ballettcompagnie ist in absoluter Höchstform und hat wieder einmal bewiesen, warum Tanzstücke an dem Vierspartenhaus so beliebt sind. "Schneewittchen" ist echt was fürs Auge und unterhaltsam für Zuschauer aller Altersklassen. Wenn Ihr Euch nur ein Tanzstück diese Spielzeit anschaut, dann MUSS es "Schneewittchen" sein - wirklich!