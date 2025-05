Ganztägiges Frühstück und Vintage: Café in Magdeburg lockt mit kreativen Leckereien

Magdeburg - In einem Neubau in der Straße Zum Domfelsen hat sich im Erdgeschoss ein kleines Lokal eingenistet: Seit März serviert das "Favor" allerlei Frühstücks-Schmaus ganz nah an der Magdeburger Elbe.

Franka Hornauer (26) hat Cultural Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität studiert und sich währenddessen als Eventmanagerin in der Gastro-Branche selbstständig gemacht. © Isabelle Wiermann/TAG24

Auf der Karte gibt es viele einzigartige Kreationen: vom Breakfast-Croissant-Burger über die Pistazien-Joghurt-Bowl bis hin zu gleich fünf verschiedenen Matcha-Sorten.

Doch neben der kulinarischen Versorgung schlagen auch Herzen von Shopping-Fans höher: In einem Secondhand-Bereich warten einige Schätze darauf, ein neues Heim zu finden.

Besitzerin Franka Hornauer (26) ist Vintage-Aficionada und großer Fan der entspannten Frühstückskultur in Deutschland. Obwohl es in Magdeburg schon viele tolle Lokale gibt, so Hornauer gegenüber TAG24, fehlte es ihr außerhalb des Zentrums noch an Möglichkeiten.

"Wie toll hätte ich es gefunden, wenn in meinem Wohnhaus ein Café gewesen wäre und ich am Wochenende einfach aus der Tür fallen und lecker hätte frühstücken können", lächelt die frischgebackene Gastronomin. Also hat sie die Zügel selbst in die Hand genommen.

Für die Zukunft ist einiges geplant: Noch dieses Jahr möchte die 26-Jährige anfangen, ein- bis zweimal im Monat Secondhand-Events zu veranstalten. Nach dem Tagesbetrieb soll es Grillabende geben. Auch ein Stand, der mobil Matcha und Iced Coffee verkauft, ist im Bau.

Geöffnet ist das Favor aktuell von 9 bis 17 Uhr in der Woche, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.