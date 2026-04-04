Hier finden in Magdeburg und Umgebung Osterfeuer statt

TAG24 gibt eine Übersicht über alle Osterfeuer im Magdeburger Stadtgebiet und in der näheren Umgebung.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ihr habt noch keine Pläne für die anstehenden Feiertage? TAG24 gibt Euch eine Übersicht über alle Osterfeuer im Magdeburger Stadtgebiet und in der näheren Umgebung.

Zentrum

Festung Mark - Am Samstag lädt die Festung Mark alle ganz herzlich zu einem gemütlichen Osterfeuer im Festungshof ein. Ab 18 Uhr gibt es Kinderfeuer mit Spiel- und Spaßaktionen, bevor dann um 20.30 Uhr das große Feuer lodert. Auch warten Leckereien vom Grill, Getränke, Live-Musik und eine Afterparty auf Euch. Der Eintritt kostet 10 Euro. Café Treibgut - Das Café Treibgut heißt am Samstag ab 15 Uhr zunächst die kleinen Gäste mit einem Kinderprogramm, einer Ostereiersuche und einem Besuch von Clown Torteline willkommen. Das große Feuer inklusive Live-Musik startet gegen 19 Uhr und die Feuerwerkshow um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

In Magdeburg finden zahlreiche Osterfeuer statt. (Symbolfoto) © Georg Wendt/dpa

Nord

Flora-Park - Zum Abschluss der Osterfeiertage gibt es am Ostermontag ab 13 Uhr auf der Minigolfbahn im Flora-Park-Garten neben einem gemütlichen Osterfeuer auch Stockbrot, leckere Ostercocktails und eine große Malaktion für Kinder. Evangelische Hoffnungsgemeinde - Am Ostersamstag lädt die Evangelische Hoffnungsgemeinde zu einem besinnlichen Osterfeuer ab 19.30 Uhr ein. Zuvor gibt es Mitmach- und Bastelaktionen für die Kinder sowie Stockbrotbacken. Anschließend geht es zur Andacht in die Kirche. Strandparx Cable Island - Auch Cable Island am Neustädter See hat große Pläne für den Ostersonntag: Ab 15 Uhr gibt es Leckeres vom Grill sowie Marshmellows und Stockbrot, ab 17.30 Uhr gibt es ein Lagerfeuer für die Kids. Zum Sonnenuntergang startet dann auch das große Feuer.

Süd

Mückenwirt - Traditionelles Osterfeuer direkt an der Elbe: Am Samstag ab 15 Uhr kommen beim "Mückenwirt" die Kleinsten mit tollen Bastelaktionen und einem Besuch vom Osterhasen auf ihre Kosten. Zum Sonnenuntergang wird dann feierlich das Osterfeuer entzündet. Der Eintritt ist frei. Hopfengartenverein KMS 1932 e.V. - Schon vor dem Osterfeuer können die Kleinsten tätig werden: Ab 11 Uhr am Samstag darf im Hopfengartenverein der Schneemann bemalt werden, der ab 18.30 Uhr auf dem großen Feuer landet. Für musikalische Untermalung sorgt DJ Andy und wer weiß, vielleicht kommt auch der Osterhase vorbei? Der Eintritt ist frei. Fort II - Das etwas andere Osterfeuer wartet in Reform auf Euch: Beim "Planetenglühen" brennen am Samstag ab 16 Uhr ein großer und acht kleinere Flammenkessel, die die Planeten unseres Sonnensystems symbolisieren. Ab 17.30 Uhr spielt auch eine Partyband. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder kommen gratis rein. Sudenburger Biergarten - Am Samstag ab 14 Uhr bereitet der Sudenburger Biergarten zunächst einen Ostermarkt vor, bei dem die ganze Familie in Osterstimmung kommt. Ab 18 Uhr gibt es dann Party, Live-Musik, Leckereien und natürlich ein großes Feuer. Der Eintritt ist frei. Sportplatz Randau - Auf dem Sportplatz Randau lodert das Feuerchen am Samstag ab etwa 17.30 Uhr. Die kleinen Gäste können im dortigen Steinzeitdorf auch Ostereier suchen. Der Eintritt ist frei.

West

Hühnerleiter - Auch die Gaststätte "Zur Hühnerleiter" im Klusweg beteiligt sich an den städtischen Osterfeuern. Am Samstag wird es im Außenbereich ab 17 Uhr so richtig gemütlich, mit Feuerschalen, Stockbrot und Live-Musik. Zum Lindenweiler - Am Ostersonntag lädt Euch dann das Hotel und Restaurant "Zum Lindenweiler" ab 18 Uhr zum Osterfeuer ein. Passend dazu gibt es leckere Speisen vom Grill und aus dem Backofen. Guts-Muths-Stadion - In Stadtfeld lodert auch am Gründonnerstag schon ein gemütliches Feuerchen: Der MSV Börde und die Bördeklause läuten ab 18.30 Uhr im Guts-Muths-Stadion die Osterfeiertage ein.

In Sudenburg wartet auch ein Ostermarkt. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Außerhalb

Wolmirstedt - Auch im Umkreis lodern die Osterfeuer. Der Wolmirstedter Kanuverein lädt beispielsweise am Ostersamstag ab 18 Uhr ins Bootshaus am Kanal ein, wo neben dem Osterfeuer auch Bier, Gegrilltes und Live-Musik auf Euch warten. Der Eintritt ist frei. Plötzky - Der Erlebnispark Plötzky hat gleich einen kompletten Samstags-Plan für Euch: Ab 11 Uhr können die Kleinsten auf der Terrasse des Hofladens gemeinsam basteln, dann gibt es ein Osterfeuer mit Stockbrot für Kinder und ab 18 Uhr am Strand das große Osterfeuer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Osterweddingen - Auch der Kultur- und Heimatverein Osterweddingen entzündet am Samstag gegen 18.30 Uhr ein Osterfeuer für Euch. Zuvor steht ab 16 Uhr ein Familienosterfest auf dem Programm mit Malstraße, Kinderkarussel, Hüpfburg und Ostereiersuche. Der Eintritt ist frei, es wird aber gebeten, die gastronomischen Angebote vor Ort zu nutzen. Burg - Im Flickschuhpark in Burg können sich die kleinen Besucher am Samstag ab 15 Uhr auf ein cooles Kinderprogramm mit Hüpfburgen, Bastelspaß und einem Besuch vom Osterhasen freuen. Ab etwa 18 Uhr lodert dann das Osterfeuer, musikalisch untermalt von DJs und Live-Musik. Der Eintritt ist kostenlos.

Auch außerhalb von Magdeburg lodern die Feuer. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa