Meisterschaft lockt mehr als 250 Dackel nach Magdeburg

Magdeburg - Auf kurzen Beinen, aber mit großem Ehrgeiz sind bei der zweiten Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen in Magdeburg mehr als 250 Hunde um den Titel gesprintet.

Die Vierbeiner konnten in verschiedenen Kategorien antreten. © Peter Gercke/dpa

Zwei Tage lang verwandelte sich die Galopprennbahn der Landeshauptstadt in einen Treffpunkt für Dackelfans aus ganz Deutschland.

"Es war wieder eine fantastische Stimmung", sagte Veranstalterin Annemarie Miedreich und zeigte sich nach dem Ende der Veranstaltung zufrieden.

Die Rennen seien reibungslos verlaufen und auch das Wetter habe bis zum Schluss mitgespielt.

In den Rennklassen Kaninchen-, Zwerg- und Standarddackel traten die Tiere zunächst in Qualifikationsläufen gegeneinander an, bevor am Sonntag die Finals ausgetragen wurden.

Wegen aufziehender Schauer zogen die Organisatoren das Programm vorsorglich um eine halbe Stunde vor.