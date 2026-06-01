Meisterschaft lockt mehr als 250 Dackel nach Magdeburg
Von Daniel Josling
Magdeburg - Auf kurzen Beinen, aber mit großem Ehrgeiz sind bei der zweiten Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen in Magdeburg mehr als 250 Hunde um den Titel gesprintet.
Zwei Tage lang verwandelte sich die Galopprennbahn der Landeshauptstadt in einen Treffpunkt für Dackelfans aus ganz Deutschland.
"Es war wieder eine fantastische Stimmung", sagte Veranstalterin Annemarie Miedreich und zeigte sich nach dem Ende der Veranstaltung zufrieden.
Die Rennen seien reibungslos verlaufen und auch das Wetter habe bis zum Schluss mitgespielt.
In den Rennklassen Kaninchen-, Zwerg- und Standarddackel traten die Tiere zunächst in Qualifikationsläufen gegeneinander an, bevor am Sonntag die Finals ausgetragen wurden.
Wegen aufziehender Schauer zogen die Organisatoren das Programm vorsorglich um eine halbe Stunde vor.
Prominente Gäste und buntes Rahmenprogramm
Neben den Rennen lockte die Veranstaltung mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. Rund 80 Aussteller präsentierten Produkte und Angebote rund um den Hund.
Dazu kamen Shows, Vorführungen und Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher.
Zu den prominenten Gästen zählte auch Schauspieler Tom Gerhardt (68), der vielen als "Hausmeister Krause" bekannt ist. Gemeinsam mit Leyla Heiter (30) und Nico Lukowski saß er in der Jury des Wettbewerbs "Teckelstar".
Dabei wurden Dackel mit besonderen Talenten ausgezeichnet - etwa für außergewöhnliche Tricks oder ihren besonderen Charme.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa