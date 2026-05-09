09.05.2026 07:35 Jede Menge Events in Magdeburg: Hier könnt ihr am Samstag was erleben

In Magdeburg sind an diesem Samstag wieder eine Menge Events und Veranstaltungen geplant. Hier erfahrt Ihr, wo es hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Diesen Samstag gibt es in Magdeburg wieder einiges für Groß und Klein zu erleben. TAG24 hat für Euch wieder einige Highlights herausgesucht.

Super Hüpfburgenland: Tobespaß für Kinder

Herrenkrug - In der Messe Magdeburg verwandelt sich am Samstag eine große Indoor-Fläche in ein buntes Spieleparadies für Familien: Beim Super Hüpfburgenland warten zwischen 12 und 19 Uhr zahlreiche Hüpfburgen, Rutschen und weitere Bewegungsattraktionen auf kleine Besucher. Kinder können sich austoben, klettern und springen, während Eltern entspannt zuschauen oder selbst mitmachen. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Familien mit jüngeren Kindern und bietet wetterunabhängigen Freizeitspaß.

Der Eintritt kostet für Kinder 14 Euro, Erwachsene zahlen 6 Euro.

16. Magdeburger Oldtimertag: Chrom, Klassiker und Nostalgie

Herrenkrug - Im Elbauenpark Magdeburg dreht sich am Samstag alles um historische Fahrzeuge: Beim 16. Magdeburger Oldtimertag können Besucher von 9 bis 17 Uhr hunderte liebevoll gepflegte Klassiker bestaunen – von alten Motorrädern bis hin zu seltenen Autos und Straßenkreuzern. Neben den Fahrzeugen locken auch ein Teilemarkt, Fachgespräche und jede Menge nostalgisches Flair auf die Festwiese des Großen Cracauer Angers. Die Veranstaltung zählt inzwischen zu den größten Oldtimer-Treffen der Region und zieht jedes Jahr zahlreiche Fans historischer Technik an. Start der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Ein Ticket kostet 11 Euro. Besitzer der Jahreskarte für den Elbauenpark kommen gratis herein.

Open Campus: Studiengänge entdecken und Campusluft schnuppern

Herrenkrug - Auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal können Besucher am Samstag einen Blick hinter die Kulissen des Studiums werfen: Beim Open Campus von 10 bis 14 Uhr stellen Lehrende und Studierende verschiedene Studiengänge, Projekte und Fachbereiche vor. Interessierte können unter anderem KI-Anwendungen entdecken, Experimente ausprobieren, einen Baggersimulator testen oder sich direkt zu Studium und Bewerbung informieren. Der Tag der offenen Tür richtet sich vor allem an Schülerinnen, Schüler und alle, die sich für ein Studium in Magdeburg interessieren. Der Eintritt ist frei.

Studieninformationstag an der Uni Magdeburg

Altstadt - Auch an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg können sich Interessierte am Samstag über Studium und Campusleben informieren: Beim Studieninformationstag stellen sich verschiedene Fakultäten, Studiengänge und Einrichtungen der Universität vor. Besucher erhalten Einblicke in den Studienalltag, können Vorlesungen und Labore kennenlernen sowie direkt mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch kommen. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge und Beratungsangebote rund um Bewerbung, Studienwahl und Finanzierung.

Oldtimer-Traktoren-Treffen im Technikmuseum

Leipziger Straße - Im Technikmuseum Magdeburg tuckern am Samstag wieder historische Landmaschinen über das Gelände: Beim Oldtimer-Traktoren-Treffen präsentieren die Oldtimerfreunde "Pumpenfabrik“" aus Oschersleben zahlreiche liebevoll restaurierte Klassiker der Marken Lanz, Deutz, IFA oder Fendt. Zwischen 11 und 16 Uhr können Besucher die historischen Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen – einige der Traktoren setzen sich sogar regelmäßig in Bewegung. Für Technik- und Nostalgiefans gibt es damit jede Menge alte Motorenkraft und ländlichen Charme zu erleben. Es gelten die regulären Eintrittspreise von 4 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Bastian Bielendorfer: "GameChanger" live in Magdeburg

Buckau - Im AMO-Kulturhaus Magdeburg steht am Samstag ein Abend voller Alltagschaos und Selbstironie an: Comedian Bastian Bielendorfer (41) bringt mit seinem Programm "GameChanger" neue Geschichten aus seinem Leben auf die Bühne. Ab 20 Uhr nimmt der Ruhrpott-Humorist unter anderem Schule, Gaming, Beziehungen und den ganz normalen Wahnsinn des Erwachsenseins aufs Korn – gewohnt direkt, ehrlich und mit viel Situationskomik. Bekannt wurde Bielendorfer einst als "Lehrerkind", inzwischen zählt er zu den erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands.

Tickets gibt es ab 47,65 Euro.

The Dark Tenor: Rock trifft auf Klassik

Brückfeld - In der GETEC-Arena verschmelzen am Samstag klassische Musik und Rock-Sounds zu einer besonderen Bühnenshow: Mit seiner Tour "Symphonic Evolution – Rock meets Klassik" bringt The Dark Tenor bekannte Werke der Klassik gemeinsam mit modernen Rock- und Pop-Elementen auf die Bühne. Ab 20 Uhr erwartet Besucher eine Mischung aus kraftvollen Stimmen, orchestralen Klängen und aufwendiger Lichtshow. Das Musikprojekt begeistert seit Jahren mit Neuinterpretationen berühmter Kompositionen und internationalen Hits. Tickets gibt es ab 50 Euro.