TAG24-Sommerkino 2026: Dann startet das Filmvergnügen in Magdeburg

Magdeburg - Im Juni findet in Magdeburg wieder das TAG24-Sommerkino statt. Für das Filmvergnügen verwandelt sich in diesem Jahr die Galopprennbahn in ein riesiges Freiluftkino. Das Beste: Der Eintritt ist frei!

Im letzten Jahr fand das TAG24-Sommerkino im Café Treibgut statt. © TAG24/Sophie Kemnitz

In der Natur des Herrenkruges könnt Ihr vom 4. bis 7. Juni auf der 50 Quadratmeter großen Leinwand und mit einem Cocktail in der Hand absolute Filmklassiker und Blockbuster für Groß und Klein genießen.

Unter anderem stehen "Lilo & Stitch", "Dirty Dancing", "Ein Minecraft Film", "Born to be wild" und viele mehr auf dem Filmprogramm. Vor jedem Film werden zudem kostenlos 50 Portionen Popcorn ausgegeben (nur solange der Vorrat reicht).

Der Kinospaß beginnt täglich ab 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) mit Filmen für die ganze Familie. Ab 19.30 Uhr übernehmen dann die Action-, Thriller- und Comedy-Streifen das Abendprogramm.

Neben Filmen gibt es auf dem Gelände auch weitere Angebote für die kleinen Besucher, wie eine von Harley-Davidson gesponserte Hüpfburg. Am Samstag bietet dm zudem Kinderschminken an.

Am Samstagabend dreht sich zudem alles um "Dirty Dancing". Nach der Vorführung des Kultfilms präsentiert das Gendrich Models Studio Kleider passend zum Film. Den Abend könnt Ihr dann mit einer Party samt DJ ausklingen lassen.