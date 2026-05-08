TAG24-Sommerkino 2026: Dann startet das Filmvergnügen in Magdeburg
Magdeburg - Im Juni findet in Magdeburg wieder das TAG24-Sommerkino statt. Für das Filmvergnügen verwandelt sich in diesem Jahr die Galopprennbahn in ein riesiges Freiluftkino. Das Beste: Der Eintritt ist frei!
In der Natur des Herrenkruges könnt Ihr vom 4. bis 7. Juni auf der 50 Quadratmeter großen Leinwand und mit einem Cocktail in der Hand absolute Filmklassiker und Blockbuster für Groß und Klein genießen.
Unter anderem stehen "Lilo & Stitch", "Dirty Dancing", "Ein Minecraft Film", "Born to be wild" und viele mehr auf dem Filmprogramm. Vor jedem Film werden zudem kostenlos 50 Portionen Popcorn ausgegeben (nur solange der Vorrat reicht).
Der Kinospaß beginnt täglich ab 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) mit Filmen für die ganze Familie. Ab 19.30 Uhr übernehmen dann die Action-, Thriller- und Comedy-Streifen das Abendprogramm.
Neben Filmen gibt es auf dem Gelände auch weitere Angebote für die kleinen Besucher, wie eine von Harley-Davidson gesponserte Hüpfburg. Am Samstag bietet dm zudem Kinderschminken an.
Am Samstagabend dreht sich zudem alles um "Dirty Dancing". Nach der Vorführung des Kultfilms präsentiert das Gendrich Models Studio Kleider passend zum Film. Den Abend könnt Ihr dann mit einer Party samt DJ ausklingen lassen.
Mit diesen Filmen startet das TAG24-Sommerkino
Am Donnerstag, den 4. Juni, um 16 Uhr beginnt das TAG24-Sommerkino mit "Der wilde Roboter" (FSK 6).
In dem Animationsfilm geht es um den Roboter Roz, der nach einem Schiffbruch auf einer einsamen Insel strandet. Um zu überleben, lernt Roz, mit den Tieren der Insel zu kommunizieren, und übernimmt schließlich die Fürsorge für ein verwaistes Gänseküken.
Dabei entwickelt sich eine berührende Geschichte über Zusammenhalt und die Frage, was es bedeutet, "lebendig" zu sein.
Um 19.30 Uhr geht es dann mit "F1 - Der Film" (FSK 12) weiter.
Hier taucht Ihr in die Welt eines ehemaligen Rennfahrers (gespielt von Brad Pitt, 62) ein, der überraschend in die Königsklasse des Motorsports zurückkehrt, um ein angeschlagenes Team wieder konkurrenzfähig zu machen.
Der Film zeigt den harten Konkurrenzkampf in der Formel 1 zwischen Hochgeschwindigkeit, Teamdruck und persönlichen Grenzen.
Das komplette Kino-Programm und alles rund ums Sommerkino findet Ihr im TAG24-Artikel "Diese Filme laufen im Juni kostenlos in Magdeburg"!
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Sophie Kemnitz