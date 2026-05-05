Vergessen und nie abgeholt: Deutsche Bahn versteigert Fahrräder in Magdeburg
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Magdeburg - Des einen Müll ist des anderen Schatz: Am Mittwoch werden am Hauptbahnhof in Magdeburg gefundene Fahrräder versteigert.
Die Aktion startet am 6. Mai ab 15 Uhr auf dem Kölner Platz am Hauptbahnhof. Die Fahrräder wurden laut der Deutschen Bahn (DB) in den vergangenen Monaten gefunden und niemals abgeholt.
Aus diesem Grund werden sie nun an die Höchstbietenden versteigert. Insgesamt stehen 35 Zweiräder für die Bieter bereit. Ihr Zustand ist sehr unterschiedlich.
"Neben sehr gut erhaltenen Fahrrädern werden beispielsweise auch Räder angeboten, die vor allem als Ersatzteilspender verwendet werden können", so die Deutsche Bahn.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa