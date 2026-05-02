02.05.2026 06:55 Noch keinen Plan für Euren Samstag? Diese Events finden in Magdeburg statt

In Magdeburg erwarten Euch an diesem Samstag wieder tolle Veranstaltungen für Groß und Klein. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Ihr habt noch keinen Plan für Euren Samstag? In Magdeburg finden wieder verschiedenste Veranstaltungen statt, die Ihr besuchen könnt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Frühstück im Zoo

Zoo Magdeburg - Am Samstag lädt der Magdeburger Zoo Euch dazu ein, Euren Morgen mit einem spannenden Frühstück in der AFRICAMBO Lodge zu verbringen. Ab 9 Uhr könnt Ihr Euch den Magen vollschlagen. Im Anschluss gibt es eine interessante, 60-minütige Führung durch den ganzen Zoo. Selbstverständlich können die kleinen und großen Besucher den Park danach selbstständig erkunden. Ein Ticket für Frühstück und Führung kostet 25 Euro für Erwachsene, zzgl. Eintritt und 18 Euro für Kinder.

Nach dem Frühstück können die Gäste den Zoo erkunden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dinosaurier-Welten

Elbauenpark - Über 30 lebensgroße Dinosaurier-Modelle können Besucher am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr im gesamten Elbauenpark entdecken. Neben den größten Raubsauriern Europas werden zusätzliche Dino-Exponate im Jahrtausendturm ausgestellt. Die großen und kleinen Dino-Fans können sich außerdem über eine Schatzsuche und geführte Touren freuen. Eintritt gibt es zum regulären Parkticket-Preis ab 11 Euro (ermäßigt 7 Euro).

Im Elbauenpark warten 30 lebensgroße Dinosaurier-Modelle auf Euch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - In der Stadtbibliothek dreht sich am Samstagvormittag wieder alles um Gesellschaftsspiele. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiel und Spaß gibt es am Samstag in der Stadtbibliothek. (Symbolfoto) © 123RF/pressmaster

Bülent Ceylan in Magdeburg

GETEC-Arena - Mit der "Diktatürk"-Tour setzt sich Comedian Bülent Ceylan (50) humorvoll mit dem Thema "Diktatoren im Alltag" auseinander. An diesem Samstag sorgt er auch in Magdeburg mit seiner Show für angespannte Lachmuskeln. Neben reichlich Comedy erwartet die Zuschauer auch wieder ein Programm voller musikalischer Einlagen und Satire. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 56,85 Euro.

Comedian Bülent Ceylan (50) trainiert am Wochenende Eure Lachmuskeln. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Darts Gala

Messe Magdeburg - Die besten Dartsspieler der Welt kehren am Samstag zurück in die Messe Magdeburg. Darts-Fans erwartet ein energiegeladener Abend voller packender Duelle mit Ross Smith, Rob Owen, den Publikumsmagneten Joe Cullen, Chris Dobey und Damon Heta sowie dem jüngsten Europameister aller Zeiten, Gian van Veen.



Tickets gibt es ab 30 Euro online.

Fiebert bei packenden Darts-Duellen mit! (Symbolfoto) © 123rf/gresei

Kräuterwanderung

Herrenkrug - Am Samstagnachmittag findet in Magdeburg eine besondere naturkundliche Wanderung zum keltisch-germanischen Frühlingsfest Beltane statt. Treffpunkt ist die Haltestelle Herrenkrug. Im Fokus stehen die Bedeutung des Festes, der Weißdorn als Schutz- und Symbolpflanze sowie Heilpflanzen wie Bärlauch, Knoblauch und Kohlarten. Die Teilnehmenden lernen Wissenswertes über Pflanzenkräfte und ihre Wirkung auf das Immunsystem. Die Anmeldung kostet 30 Euro und findet online statt.

Lernt verschiedenste Kräuter bei einer Wanderung kennen. (Symbolfoto) © 123RF/welcomia