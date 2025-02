Kabarett, Eislaufen oder Kaffeekränzchen: Das geht am Sonntag in Magdeburg

Magdeburg - Noch keinen Plan für Euren Sonntag? TAG24 hat wieder fünf interessante Veranstaltungen in Magdeburg für Euch zusammengefasst.

Gruson-Gewächshäuser - Ein Sonntag im Grünen trotz kalten Wetters? Das ist am Sonntag in den Gruson-Gewächshäusern möglich. Vom Amazonas-Regenwald bis zur Atacama-Wüste - hier können die Besucher von 15 bis 18 Uhr alles zu den verschiedenen Lebensräumen und der einzigartigen Pflanzenwelt des südamerikanischen Kontinents erfahren.

Beginn ist 15 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online für 29,70 Euro.

Altstadt - "Die Hengstmanns" laden am Sonntag im Kabarett im Breiten Weg zu ihrem Jubiläumskabarettprogramm "Nicht von schlechten Eltern" ein. In dem Programm reflektieren die Hengstmann-Brüder auf ihre Art über die Geschehnisse der vergangenen 20 Jahre.

Breiter Weg - Das "machwerk" lädt am Sonntag ab 14 Uhr zum Kaffeekränzchen mit Musical-Melodien vom "Duo MusicalLove" ein. Besucher können bei leckerem Kuchen und Getränken Ulrike Baumbach, Jeanett Neumeister und Pawel Poplawski beim Musizieren lauschen.

Egal, was Ihr am Sonntag in Magdeburg unternehmt: Eislaufen, Gewächshaus oder Kabarett - TAG24 wünscht Euch ein schönes Wochenende.