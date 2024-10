"Kleinstadtnovelle" am Theater Magdeburg: Verdiente Ovationen für ganz große Kleinkunst

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Schauspiel "Kleinstadtnovelle" Premiere am Theater Magdeburg . So viel vorab: Es ist vielleicht das sehenswerteste Stück der gesamten Spielzeit!

Es spielen Lorenz Krieger (l.), Anton Andreew (r.) und Nora Buzalka. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Das dreiköpfige Ensemble, bestehend aus Lorenz Krieger, Anton Andreew und Nora Buzalka, löst sich von jedweder festen Rollenverteilung. Die Schauspieler schaffen es, von tragischer Ernsthaftigkeit nahtlos zu losgelöstem Humor zu wechseln und den Zuschauer dennoch durchgehend an ihre Lippen zu fesseln.

Man spürt, wie sehr sich Krieger, Andreew und Buzalka mit dem Werk auseinandergesetzt haben müssen. Nur so ist es ihnen möglich, die Intimität, Sinnlichkeit, den Schmerz, die Komplexität und den Drang auf Freiheit so perfekt darzustellen.

Der wunderschöne, kurzweilige Abend wird dann mit sehr verdienten stehenden Ovationen belohnt und sicherlich waren es nicht nur die am Premierenabend anwesenden Angehörigen von Schernikau, die das ein oder andere Tränchen vergossen haben.

Fazit: Mit "Kleinstadtnovelle" hat sich das Theater Magdeburg einen Coup erlaubt. Auf einer kleinen Bühne wurde mit einem kleinen Ensemble etwas ganz Großes geschaffen, was hoffentlich noch unzählige Vorstellungen mit unzähligen Zuschauern feiern darf. Wenn man unvoreingenommen in den Abend geht und sich auf diese besondere Inszenierung einlässt, erwartet das Publikum ein witziges, rührendes, sinnliches, intimes und ergreifendes Meisterwerk. Alles in allem müssen sich die kommenden Stücke auf dem Spielplan ordentlich anstrengen - so schnell kommt keiner an "Kleinstadtnovelle" ran!

Weitere Vorstellungen von "Kleinstadtnovelle" findet Ihr auf dem Spielplan des Theaters.