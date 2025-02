Kniffel, Musical oder mit Elefanten essen? Das hat Magdeburg am Samstag zu bieten

Magdeburg - Das Wochenende ist da und Magdeburg hat wieder einige Veranstaltungen , die es wert sind, besucht zu werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick über das, was Euch erwartet.

AMO Kulturhaus - Am Samstagabend (20 Uhr) können sich Musical-Fans im AMO Kulturhaus über eine Vielfalt ihrer Lieblingsstücke freuen. Neben Klassikern wie "Tanz der Vampire" oder "Mamma Mia" können sich Besucher auch über All Time Favourites wie "Das Phantom der Oper", "Cats" und "Grease" freuen, die von den Stars der Originalproduktionen aufgeführt werden. Aufwendige Kostüme und Bühnenbilder runden "Die Nacht der Musicals" ab.

Theater Grüne Zitadelle - Am Wochenende die Hüften schwingen lassen? Im Theater der Grünen Zitadelle wird am Samstag zum Line-Dance-Abend geladen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Workshops helfen an diesem Abend zu lernen, wie man sich zur Countrymusik bewegt.

Tickets gibt es online ab 14,90 Euro.