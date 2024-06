Langeweile in Magdeburg? Das sind fünf Tipps für Euer Wochenende

Magdeburg - Endlich Wochenende! Für alle, die die hohen Temperaturen nicht nur im Garten oder am See aushalten, sondern sich auch etwas vornehmen wollen, gibt es einiges zu tun in Magdeburg . Hier sind fünf TAG24-Tipps für Euren Samstag und Sonntag in der Elbestadt.

Insel der Jugend - Im vergangenen Jahr konnten sich Poeten aus dem ganzen Magdeburger Raum qualifizieren, jetzt ist der Tag der Entscheidung gekommen. Am Samstagabend findet in der Insel der Jugend die MINDdrop Stadtmeisterschaft statt. Die Konkurrenten treten ab 18 Uhr mit ihrer Poesie auf und hoffen, den Titel gewinnen zu können.

Elbauenpark - Am Sonntagmittag sind wieder alle Oldtimer-Freunde eingeladen, beim großen Oldtimerpicknick im Elbauenpark teilzunehmen. Von 12 bis 16 Uhr könnt Ihr Eure Schmuckstücke zur Schau stellen, Euch mit anderen Leuten aus der Szene austauschen und entspannt das Wetter genießen. Die Zufahrt zum Park erfolgt über das Tor Nord in der Herrenkrugstraße.

Elbauenpark - Der Kindertag ist schon wieder einige Wochen her. Der Kindertag am Rutschenturm im Elbauenpark musste damals aufgrund von Unwetter abgesagt werden - und wird an diesem Samstag nachgeholt! Ab 11 Uhr können alle Kinder, die an diesem Tag den Park besuchen, am Rutschenturm mitfeiern und sich verkleiden. Bis 17 Uhr sorgen die Parkmaskottchen Elfi und Elbo, Darsteller des Vereins "Menschenzauber" und Park-DJ Mike für beste Stimmung.

Die Teilnahme an der Rutschenturm-Party ist im Park-Eintritt inbegriffen.