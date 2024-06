28.06.2024 06:44 Regen und Gewitter am Wochenende, doch einen schönen Tag gibt es

Am Wochenende wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder regnerisch und gewittrig mit Temperaturen um die 30 Grad. Nur am Samstag gibt's Sonne.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Heiß, heißer, Sachsen-Anhalt! Auch am Wochenende werden die Temperaturen regelrecht tropisch im Land. Neben Regen und Gewittern kommt auch die Sonne durch. Das Wetter am Wochenende: Regnerisch, gewittrig, heiß! © Bildmontage: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Am heutigen Freitag ist es zunächst trocken, doch über den Vormittag hinweg sind besonders im Osten des Landes erneut Unwetter mit Blitz, Donner, Starkregen und Hagel möglich. Am Nachmittag lockert das Wetter auf und bietet noch einige Sonnenstunden bei sommerlichen 28 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Der schönste Tag am Wochenende ist definitiv der Sonnabend: Es bleibt trocken, nur einzelne Quellwolken ziehen durch, ansonsten gibt es Sonne satt mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Sonnenbrillen raus! Wetter Deutschland Warnungen vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel in Thüringen Das schöne Wetter ist dann ab Sonntag prompt vorbei. Regen, Sturm und dicke Wolken sind gemeldet und vom Sommer-Feeling bleibt nicht mehr viel übrig - lediglich die warmen Temperaturen. Aber auch die Tropen-Wärme verzieht sich mit Wochenbeginn. Es bleibt regnerisch und grau, Montag klettert das Quecksilber nur auf maximal 20 Grad.

