Lichtershow "Lumagica" in Magdeburg: Das ist dieses Jahr neu

Magdeburg - Ab dem heutigen Freitagabend sind Schaulustige wieder herzlich in den Elbauenpark eingeladen, denn auch in diesem Jahr gastiert wieder die beliebte Lichtershow "Lumagica" . TAG24 durfte das Event vorab besuchen.

"Lumagica" ist zurück in Magdeburg - am Eingang grüßt direkt der Nachtwächter. © Lena Schubert

"Licht an!", verkündete Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos) am Donnerstagabend und eröffnete damit offiziell die Lumagica-Saison.

Zum inzwischen dritten Mal gastiert die Lichtershow auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark und hat sich auch für dieses Jahr ein neues Konzept einfallen lassen.

Statt einem großen Überthema - so wie in den letzten beiden Jahren - ist der Rundgang dieses Jahr in mehrere kleine Themenbereiche aufgeteilt.

Gleich am Eingang am Café Rosengarten wird man von einem Nachtwächter begrüßt, der nach einem Knopfdruck sogar wirklich die Zuschauer willkommen heißt.

Generell ist der gesamte Weg mit musikalischen Klängen, Geräuschen und Effekten unterlegt - vieles kann man dabei selbst steuern oder ausprobieren.

Neben neuen Figuren und Abschnitten, wie beispielsweise der Spielewelt mit interaktiven Leucht-Games, sind auch wieder altbekannte Besucher-Favoriten aufgestellt worden.