Das alles kann man beim Buckauer Late Night Shopping erleben!

Magdeburg - Am heutigen Freitag findet zum dritten Mal das "Buckauer Late Night Shopping" in Magdeburg mit allerlei Angeboten statt.

Wie könnte man den Kunststadtteil Buckau besser erleben als bei einer Shopping-Rallye durch den Kiez? © Screenshot: Instagram/buckau_md

Zwischen 17 und 22 Uhr wird der komplette Stadtteil Buckau zum Erlebnis-Einkaufszentrum: An 18 Hotspots wird geshoppt, geschlemmt und gebastelt.

Bei "Luminiah Ideenreich" in der Klosterbergestraße 22 zum Beispiel können kleine Drahtglühbirnen als Anstecker oder Anhänger selbst gebaut werden.

Noch aktiver wird es bei den Schnupperkursen um 18 und 20 Uhr bei "Fennec JiuJitsu" in der Karl-Schmidt-Straße 64 sowie "The Pole Lounge" in der Karl-Schmidt-Straße 2, wo Poledance, Aerial Hoop und Aerial Hammock ausprobiert werden können.

Wer passend zum Abend gestylt sein möchte, kann sich bei "Fräulein Kleo Laserstudio&Naturkosmetik" in der Schönebecker Straße 100 kostenlos schminken lassen. Bei "The Pole Lounge" gibt es zudem einen Fitness-Klamotten-Flohmarkt und in der Schönebecker Straße 45 eine Secondhand-Party.

Wer ein permanenteres Souvenir aus Buckau haben möchte, kann sich bei "KURT" in der Karl-Schmidt-Straße 2 bei einem Glühwein mit Schuss tätowieren lassen.