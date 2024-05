Magdeburger Stadtteil wird zum Riesenflohmarkt

Am Tag der Nachbarn finden deutschlandweit Veranstaltungen statt. Das Magdeburger Stadtfeld wird deshalb zum Riesenflohmarkt. (Symbolbild) © Bildmontage: gonewiththewind/123RF, nebenan.de Stiftung gGmbH

Am morgigen Freitag wird deutschlandweit zum siebten Mal der Tag der Nachbarn gefeiert.

Zu diesem Anlass findet in Stadtfeld zum zweiten Mal ein Straßen- und Hofflohmarkt statt.

Die Bewohner verwandeln ihre eigenen Höfe, Garagen, Gärten und Balkone in kleine Secondhand-Läden. Damit wird der ganze Stadtteil zum Trödelmarkt.

Die Nachbarn haben sich ein buntes Allerlei an Angeboten überlegt: Neben dem typischen Sortiment an Kleidung, Klimbim und Co. werden in der Goethestraße zum Beispiel Jungpflanzen für den Garten verkauft.

In der Immermannstraße gibt es Selbstgenähtes. Für die Kleinen steht im Westerland ein Büchertauschhäuschen sowie ein Basteltisch in der Arndtstraße.

Die Rotkehlchenstraße und der Europaring laden mit geselliger Musik und netten Nachbarn auf einen Plausch ein. Einen draufgesetzt hat die Hans-Löscher-Straße: Dort wird sogar klassische Musik live auf der Geige zu hören sein.

Bisher sind über 40 Standorte angemeldet. Die Angebote finden sich auf einer interaktiven Karte des Veranstalters.