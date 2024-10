Marathon, Lesefestival oder True-Crime? Das geht am Sonntag in Magdeburg!

Magdeburg - Am Sonntag erwarten Euch in Magdeburg wieder zahlreiche Events, die einen Besuch wert sind. TAG24 hat eine Übersicht der besten zusammengestellt.

Wer selbst noch an dem Jubiläums-Lauf teilnehmen möchte, kann sich spätestens heute zwischen 8 und 9 Uhr (Marathon bis 8.30 Uhr) vor Ort nachmelden.

Magdeburg - Unter dem Motto "Von Läufern - für Läufer" findet am Sonntag der 20. Magdeburg-Marathon statt. Während ab 9 Uhr die ersten Läufer an den Start gehen, startet ab 10.30 Uhr für die Zuschauer im Zielbereich und der Messehalle 1 ein tolles Unterhaltungsprogramm mit Musik, Sportmesse, Spielmobil und Versorgung.

Kulturzentrum Moritzhof - Zum Abschluss der Landesliteraturtage lädt der Moritzhof Magdeburg Kinder und Jugendliche am Sonntag zum Lesefestival ein. Von 10 bis 17 Uhr dreht sich an diesem Tag alles um das Thema "Lesen". Besucher können lernen, wie man Papier schöpft und Bücher bindet. Zudem können Bücher getauscht werden.

Festung Mark - Am Sonntag erwartet Euch in der Festung Mark ein großer Familien-Flohmarkt. Von 12 bis 16 Uhr kann hier wieder fleißig gefeilscht, gestöbert und das ein oder andere Schnäppchen geschossen werden. Von Spielzeugen bis Secondhand-Fashion ist wieder für jeden was dabei.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro (ermäßigt 1,50 Euro). Kinder bis 16 Jahren kommen frei rein. Der Eintritt zum Flohmarkt ermöglicht gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte.