25.04.2026 06:43 Mit diesen Events habt Ihr einen schönen Samstag in Magdeburg und Umgebung

Am Samstag finden in Magdeburg und Umgebung Flohmärkte, eine Comedy-Show, ein Konzert, die Gartenträume-Messe und ein Mittelalterfest statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ihr habt noch keine Pläne für das Frühlingswochenende? TAG24 gibt Euch einen Überblick über neun Event-Tipps in Magdeburg und Umgebung, die Ihr Euch ansehen solltet.

Flohmärkte

Messehallen - In der Messe Magdeburg heißt es wieder schlendern, stöbern und feilschen: Beim Nachtflohmarkt warten von 15 bis 23 Uhr zahlreiche Händler mit Trödel, Raritäten, Sammlerstücken und echten Fundstücken auf Besucher. Der Eintritt kostet 4 Euro. Volksbad Buckau - Das Frauenzentrum Courage lädt von 14 bis 18 Uhr zur Kleidertauschparty ein. Bringt Eure alte Kleidung mit und tauscht sie gegen etwas Neues. Das Volksbad bittet um einen Solibeitrag von einem Euro. Olvenstedter Platz - Von 9 bis 13 Uhr könnt Ihr auch beim "Klimbim" stöbern: Auf dem Stadtfelder Trödelmarkt warten neben Schnäppchen auch Live-Musik auf Euch. Café Verde - Das niedliche Café Verde am Herrenkrugpark richtet von 13 bis 20 Uhr den großen Pflanzenflohmarkt aus. Auch Live-Musik, ein Quiz, ein Workshop und ein Jam sind mit dabei - und natürlich ganz viel Grün!

In Magdeburg warten zahlreiche Flohmärkte auf Besucher - darunter auch wieder der große Nachtflohmarkt in der Messe. (Archivfoto) © Projektzentrum Szymkowiak/nachtflohmarkt.de

Magdeburg lacht!

Oli-Kino - Am Samstagabend kommen vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland zusammen, um Euch zum Lachen zu bringen! Bei "Magdeburg lacht!" im Oli-Kino wird es mit Lach-Profis amüsant, die Ihr unter anderem aus Fernsehen und Internet kennt. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 Euro.

Konzert

Getec-Arena - Die bekannte Band "Santiano" macht am Samstagabend um 20 Uhr mit ihrer Arena-Tour Halt in Magdeburg. Mit im Gepäck: Songs von ihrem nagelneuen Album "Da braut sich was zusammen". Fans können sich auf elektrisierende Gitarren, pulsierende Drums, eingängige Pop-Rock-Melodien und einen einzigartigen, unverwechselbaren Stil freuen. Resttickets bekommt Ihr im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 60 Euro.

"Santiano" macht am Samstag Halt in der Magdeburger Getec-Arena. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Roboter-Olympiade

Otto-von-Guericke-Uni - In der Universitätsbibliothek findet von 9.15 bis 17.30 Uhr ein ganz besonderes Event für Kinder und Jugendliche statt: Bei der World Robot Olympiad lernen die Teilnehmer alles rund um das Thema Roboter, Technik und Informatik. Beim Regionalwettbewerb treten in drei Kategorien unterschiedliche Teams mit ihren Robotern gegeneinander an. Die Sieger qualifizieren sich für das große Deutschlandfinale in Trier. Alle sind herzlich zum Anfeuern eingeladen, der Eintritt ist frei.

Seid am Samstag bei der Roboter-Olympiade in der Uni-Bib dabei! (Symbolbild) © 123RF/yacobchuk

Mittelalterfest auf der Veltheimsburg

Veltheimsburg Bebertal - Nur etwa 35 Autominuten von Magdeburg entfernt könnt Ihr in die Welt der Ritter, Gaukler und Handwerker eintauchen. Auf der Veltheimsburg in Bebertal (Landkreis Börde) findet ab 14 Uhr das große Mittelalterfest statt. Auf Euch warten ein historisches Heerlager, authentische Handwerkskunst, Live-Musik, bunte Marktstände und viele Überraschungen für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 10 Jahren kommen gratis rein.

Auf der Veltheimsburg in Bebertal wartet das Mittelalterfest auf Euch. © Screenshot/Instagram/veltheimsburg

Gartenträume auf Schloss Hundisburg

Schloss Hundisburg - Das Schloss Hundisburg lädt an diesem Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr wieder zur "Gartenträume"-Messe ein. Nur etwa eine halbe Stunde von Magdeburg entfernt dreht sich auf dem schönen Schlossgelände alles ums Thema Gärtnern, Pflanzen, Deko und Kunst. Über 90 Aussteller warten dieses Jahr auf Euch. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8, an der Tageskasse für 10 Euro.

Auf dem Schloss Hundisburg findet das gesamte Wochenende die Gartenträume-Messe statt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa