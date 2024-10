19.10.2024 06:35 Musik, Wettkampf oder Astronomie? Das hat Magdeburg am Samstag zu bieten!

In Magdeburg finden am Wochenende wieder zahlreiche Events statt. Das könnt ihr am Samstag erleben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Endlich Wochenende! Was könnte man an diesem Samstag in Magdeburg unternehmen? TAG24 hat für Euch eine Übersicht der besten Veranstaltungen zusammengestellt. NENA in Magdeburg Getec-Arena - Am Samstag kommt NENA (64, "99 Luftballons"), eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands, im Rahmen ihrer "Wir Gehören Zusammen"-Tournee in die Getec-Arena nach Magdeburg. Gemeinsam mit ihrer 10-köpfigen Band spielt sie Songs aus über vier Jahrzehnten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Resttickets gibt es ab 57,10 Euro online. NENA (64) nimmt Euch am Samstag mit auf eine musikalische Zeitreise! © Jan Woitas/dpa Familienwettkampf Herrenkrug - Im Life Fitnessstudio im Magdeburger Herrenkrug wird es am Samstag ab 9.45 Uhr sportlich. Beim 2. Familienwettkampf sind Groß und Klein dazu eingeladen, sich in einer Vielzahl von Wettkämpfen zu messen. Von Tauziehen bis Hindernisparcours ist alles mit dabei. Ab 12.30 Uhr findet die große Siegerehrung statt, bei der die sportlichste Familie Magdeburgs gekürt wird. Bei der großen Tombola hat zudem jeder die Chance auf einen tollen Gewinn. Die Teilnahme ist für alle Familien kostenfrei . Eine Anmeldung vorab ist jedoch notwendig! Wer wird Magdeburgs sportlichste Familie? (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs Astronomietag 2024 Rötgerstraße - Zum Tag der Astronomie lädt die Astronomische Gesellschaft Magdeburg am Samstag ab 14 Uhr zu einem umfangreichen Programm ein. Gemeinsam mit der Jugendgruppe "Young Star Walkers" werden kind- und jugendgerechte Experimente durchgeführt und Vorträge gehalten. Ab 18 Uhr finden dann noch allgemeine Vorträge wie "Einführung in die Astronomie", "Das erste Teleskop" und "Orientierung am Nachthimmel" statt. Ab 19 Uhr kann dann der Nachthimmel beobachtet werden. Die Veranstaltung ist kostenlos . Am Samstag könnt ihr den Nachthimmel über Magdeburg beobachten und mehr darüber erfahren. (Symbolbild) © 123RF/maximusnd Egal, wofür Ihr Euch am Samstag entscheidet - ob für musikalische Unterhaltung, ein spannendes Sportprogramm oder dafür, etwas über Astronomie zu lernen - TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, 123rf/stylephotographs, 123RF/maximusnd