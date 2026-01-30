Konzert und FCM-Match: So gelingt die entspannte Anreise zu den Arenen
Magdeburg - Am Freitagabend muss in Ostelbien mit Verkehrschaos gerechnet werden: In beiden Arenen finden Großveranstaltungen statt.
Um 18.30 Uhr bestreitet der 1. FC Magdeburg in der Avnet Arena das Zweitligaspiel gegen Hannover 96. Um 19 Uhr beginnt der Einlass in der benachbarten GETEC-Arena, wo Sängerin Michelle (53) mit ihrer großen Abschiedstournee gastiert.
Die Polizeiinspektion Magdeburg warnt, dass besonders in den Nachmittagsstunden mit viel Verkehr zwischen der Innenstadt und den Arenen in Ostelbien gerechnet werden muss.
Die Beamten überwachen vor und nach den Veranstaltungen den Verkehr, hierbei kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße wird der Verkehr zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.
Semmel Concerts, der Veranstalter hinter dem Michelle-Konzert, warnt außerdem vor eingeschränkten Parkmöglichkeiten. Besucher sollen möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Großveranstaltungen in den Arenen: MVB stellen Sonderlinien zur Verfügung
Aufgrund der Großveranstaltungen setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.
Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur Avnet und GETEC-Arena:
- Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf - Hauptbahnhof - Herrenkrug)
- Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen)
Wer einen kurzen Fußweg in Kauf nehmen möchte, hat zwei weitere Optionen: Die Anreise ist auch mit der Straßenbahnlinie 5 (Olvenstedt - Messegelände) über die Haltestelle "Turmschanzenstr./Friedensbrücke" möglich sowie mit der Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt - Cracau) über die Haltestelle "Heumarkt".
Die Sonderstraßenbahnlinie 15 fährt ab 15.30 Uhr zwischen Hbf./Willy-Brandt-Platz und Arenen vor dem Anpfiff alle 10 Minuten. Nach Spielende fährt sie im dichten Takt wieder zum Alten Markt.
