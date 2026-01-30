Konzert und FCM-Match: So gelingt die entspannte Anreise zu den Arenen

Magdeburg - Am Freitagabend muss in Ostelbien mit Verkehrschaos gerechnet werden: In beiden Arenen finden Großveranstaltungen statt .

Am Freitag spielt der 1. FC Magdeburg in der Avnet Arena gegen Hannover 96. © Swen Pförtner/dpa

Um 18.30 Uhr bestreitet der 1. FC Magdeburg in der Avnet Arena das Zweitligaspiel gegen Hannover 96. Um 19 Uhr beginnt der Einlass in der benachbarten GETEC-Arena, wo Sängerin Michelle (53) mit ihrer großen Abschiedstournee gastiert.

Die Polizeiinspektion Magdeburg warnt, dass besonders in den Nachmittagsstunden mit viel Verkehr zwischen der Innenstadt und den Arenen in Ostelbien gerechnet werden muss.

Die Beamten überwachen vor und nach den Veranstaltungen den Verkehr, hierbei kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße wird der Verkehr zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.

Semmel Concerts, der Veranstalter hinter dem Michelle-Konzert, warnt außerdem vor eingeschränkten Parkmöglichkeiten. Besucher sollen möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.