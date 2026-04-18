18.04.2026 07:05 Noch keine Idee für den Samstag? Diese Magdeburger Events wollen besucht werden

Das Wetter lädt am Samstag regelrecht zum Ausgehen ein. Wer keine Idee hat, wohin es gehen soll, kann sich bei unseren Veranstaltungstipps inspirieren lassen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Samstag bietet das Wetter in Magdeburg allen Grund auszugehen. Wer noch keine Ahnung hat, wohin es gehen soll, kann sich bei unseren Event- und Veranstaltungstipps inspirieren lassen.

Modekomödie "Prêt-à-Porter" im Rahmen der "Fashion Revolution Week"

Neue Neustadt - Vom 17. bis 25. April findet in Magdeburg zum bereits vierten Mal die "Fashion Revolution Week" statt, die sich mit nachhaltiger Mode, fairen Produktionsbedingungen und kreativem Umgang mit Kleidung auseinandersetzt. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag im Studiokino Magdeburg die satirische Modekomödie "Prêt-à-Porter" zu sehen. Der Film nimmt die glamouröse Welt der Pariser Fashion Week mit einem augenzwinkernden Blick unter die Lupe und versammelt ein internationales Starensemble. Begleitet wird die Vorführung von einer Filmparty im Stil der 1990er-Jahre - mit rotem Teppich, extravaganten Outfits, 90er-Jahre-Musik, Fotoecke und Pfirsichbowle. Die Vorführung startet um 19 Uhr. Ein Ticket kostet 9 Euro.

130 Jahre Gruson Gewächshäuser: Konzert mit T&T Wollner

Buckau - Die Gruson-Gewächshäuser feiern in diesem Jahr ihr 130. Bestehen. Deshalb finden über mehrere Wochen und Tage besondere Veranstaltungen statt. So auch an diesem Samstag mit einem musikalischen Event. Die Gruppe "T&T Wollner" präsentiert in einem Chansonprogramm Musiktitel verschiedener Genres, die in irgendeiner Weise eine Verbindung mit Magdeburg haben. Der Eintritt kostet 15 Euro, Tickets können unter Tel. 0391/4042910 reserviert werden.

Die Gruson Gewächshäuser feiern in diesem Jahr ihr 130. Bestehen. © Peter Gercke/dpa

Genuss entdecken: So schmeckt Magdeburg

Altstadt - Diesen Samstag gibt es in der Landeshauptstadt eine genussvolle Entdeckungstour: Bei "So schmeckt Magdeburg" führen zertifizierte Guides die Teilnehmer rund dreieinhalb Stunden lang durch die Altstadt und zeigen dabei kulinarische Highlights der Stadt. Neben verschiedenen Kostproben gibt es spannende Geschichten zur Historie und Entwicklung Magdeburgs - eine Mischung aus Stadtführung und Genuss-Erlebnis. Los geht es einmal um 11 sowie um 12 Uhr. Ein Ticket kostet 59 Euro.

Simon & Garfunkel Revival Band - Feelin' Groovy

Stadtfeld Ost - Die Simon & Garfunkel Revival Band bringt mit ihrem Programm "Feelin' Groovy" die größten Hits des legendären Folk-Duos zurück auf die Bühne in die Magdeburger Pauluskirche. Ab 19.30 Uhr dürfen sich Besucher auf Klassiker wie "Sound of Silence", "Mrs. Robinson" oder "Scarborough Fair" freuen - authentisch interpretiert und mit viel Gefühl dargeboten. Die Musiker gelten europaweit als eine der erfolgreichsten Tribute-Bands und sorgen regelmäßig für begeistertes Publikum.

Tickets gibt es im Vorverkauf für etwa 36 Euro oder an der Abendkasse.

Comedy mit Kay Ray

Altstadt - Im Theater in der Grünen Zitadelle wird es Samstagabend laut, direkt und garantiert nicht politisch korrekt: Entertainer Kay Ray (60) bringt seine "Kay Ray Show" auf die Bühne. Das Publikum erwartet ein wilder Mix aus Stand-up, Musik, Kabarett und jeder Menge Provokation - spontan, unberechenbar und mit schwarzem Humor. Die Show gilt als ein Abend ohne feste Regeln, bei dem kein Thema tabu ist. Tickets gibt es im Vorverkauf. Die Show startet um 20 Uhr.