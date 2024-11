"Ödipus in der Giftfabrik" am Theater Magdeburg: Interessant, originell, sehenswert?

Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere des Bühnenessays "Ödipus in der Giftfabrik - Eine kleine Geschichte des Artensterbens".

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Samstagabend feierte das Theater Magdeburg im Schauspielhaus Premiere des Bühnenessays "Ödipus in der Giftfabrik - Eine kleine Geschichte des Artensterbens". TAG24 war bei der ersten Vorstellung vor Ort.

Das Bühnenessay "Ödipus in der Giftfabrik - Eine kleine Geschichte des Artensterbens" spielt derzeit am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch Das Regisseur-Duo "les dramaturx", bestehend aus Lynn Takeo Musiol und Christian Tschirner, setzt sich in dem Stück, was man eher als künstlerischen Vortrag bezeichnen sollte, mit dem menschengemachten Klimawandel auseinander. So begeben sich Musiol und Tschirner auf Spurensuche und decken auf, wie konkret in Deutschland in den letzten Jahrzehnten das Aussterben vieler Tierarten begünstigt wurde. Gekonnt vereinen die beiden ihre Recherchen mit dem Mythos um Ödipus, um letztendlich zu dem Schluss zu kommen - wir sind für unser eigenes Verderben verantwortlich. Magdeburg Crime Kleinwagen überholt Radfahrer - plötzlich zückt er eine Waffe! Losgelöst von Skript und jedweder festen Abfolge durchspielt das Bühnenessay vier Etappen. Dabei sind abgesehen von einem Whiteboard und einem Flohzirkus - der nebenbei erwähnt ein komödiantisches Highlight ist - nur wenige Requisiten und Kostüme in Benutzung.

Die Geschichte des Artensterbens in unter 90 Minuten - mit Witz und Flöhen!

Auch scheint das Spiel zwischen Tschirner und Musiol, die man am Magdeburger Haus durch die Inszenierungen "Bitter Fields und "Meister Röckle" kennt, eher improvisiert als einstudiert. Im Gegensatz zu "Monopoly - eine Besteigung des deutschen Schuldenberges", was in dieser Spielzeit dem Stil von "Ödipus in der Giftfabrik" noch am nächsten kommt, nehmen die zwei Regisseure keine Rollen ein. Clever strukturiert vermitteln sie dem aufmerksam lauschenden Publikum ihre Fakten und spielen mit einem tollen und zuweilen angenehm trockenem Humor.

Vier weitere Vorstellungen sind bisher geplant. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

Ist "Ödipus in der Giftfabrik" am Theater Magdeburg einen Besuch wert?