Physik, Travestie oder Jobmesse? Das hat Magdeburg am Samstag zu bieten!

Magdeburg - In Magdeburg lässt das Wetter zu wünschen übrig. Um sich die trüben Tage zu vertreiben, warten wieder zahlreiche Events darauf, besucht zu werden. TAG24 hat für Euch ein paar der Veranstaltungen zusammengefasst.

Festung Mark - Von 10 bis 17 Uhr wartet am Samstag in der Festung Mark ein vielfältiges Angebot auf Jobsuchende. Über 90 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt stellen beim Jobevent "hierbleiben" verschiedenste Jobmöglichkeiten vor. Besucher kommen somit in den direkten Kontakt mit möglichen Arbeitgebern oder können neue Karriereoptionen entdecken.

Der Eintritt ist frei!