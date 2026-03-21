Raus in die Sonne: Diese Events in Magdeburg solltet Ihr nicht verpassen

Am Wochenende finden in Magdeburg ein Streetfood- und Kreativmarkt, ein Konzert, Kinderbastelevents, Theatervorstellungen und ein Zoo-Frühstück statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - An diesem sonnigen Wochenende stehen wieder viele Events für Magdeburg auf dem Plan. TAG24 gibt Euch einen Überblick über sieben spannende Tipps.

Streetfood & Kreativmarkt

Domplatz - Leckeres Essen aus der ganzen Welt trifft auf kreative Mitbringsel: Am Samstag und Sonntag macht "Streetfood on Tour" gemeinsam mit dem Kreativmarkt Halt auf dem Domplatz. Auf Euch warten kulinarische Highlights, liebevoll gestaltete Stände, besondere Unikate und eine einzigartige Atmosphäre vor historischer Kulisse. Der Markt ist am Samstag von 11 bis 22 und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Frühstück im Zoo

Zoo Magdeburg - Lecker Frühstück und dann noch in die Tierwelt eintauchen? Das geht am Samstag im Magdeburger Zoo! Ab 9 Uhr wartet in der Africambo-Lodge ein leckeres Frühstücksbuffet inklusive frisch gepresstem Saft und Heißgetränken auf Euch. Im Anschluss erlebt Ihr eine etwa einstündige Führung, wo Ihr viele spannende Fakten über die Zoobewohner lernen könnt. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Zookasse für 25 Euro.

Der Zoo Magdeburg lädt zu einem Frühstück und Führung ein. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Das Theater Magdeburg hat wieder einen prall gefüllten Spielplan für Euch in petto: Am Samstag seht Ihr um 19.30 Uhr eine weitere Vorstellung des Schauspiels "Penthesilea". Am Sonntag müsst Ihr schnell sein: Für die Wiederaufnahme des Musicals "Anatevka" um 16 Uhr gibt es nur noch Restkarten. Auch für die Vorstellung von "Die Hölle auf Erden" um 19.30 Uhr sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Tickets bekommt Ihr im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 18 Euro.

Am Sonntag findet eine weitere Vorstellung von "Die Hölle auf Erden" im Schauspielhaus statt. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Irish Folk Festival

Festung Mark - In der Festung Mark stehen am Samstag ab 15 Uhr beim "Irish Folk Festival" sieben traditionelle Live-Musiker auf der Bühne und spielen für Euch das Feinste, was das Genre nur zu bieten hat. Abgerundet wird der Abend mit einem mitreißenden Programm und natürlich kulinarischen Leckerbissen von der grünen Insel! Das Festival beginnt am Samstag um 15 Uhr. Die Tickets gibt's im Vorverkauf für 24 Euro.

Tanz und Livemusik gibt's beim "Irish Folk Festival" in der Festung. (Symbolbild) © 123RF/paulasierra

Konzert

Getec-Arena - Fans aufgepasst: Die packenden Geschichten und legendären Charaktere der beliebten Fantasy-Serien "Game of Thrones" und "House of the Dragon" werden am Samstag ab 20 Uhr musikalisch bei einem Konzert in der Getec-Arena zum Leben erweckt. Ein großer Chor und ein Orchester präsentieren den Emmy-prämierten Soundtrack. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 50 Euro.

In der Getec-Arena wartet ein "Game of Thrones"-Konzert auf Euch. (Symbolbild) © 123RF/stockgiu

Osterfest für Kinder

Stadtteilbibliothek Flora Park - Kleine (und große) Kinder kommen am Samstag so richtig in Oster-Laune: In der Stadtteilbibliothek Flora Park findet von 10 bis 12 Uhr ein Familienfest statt. Euch erwarten viele Angebote wie verschiedene Bastelstände, Spiele, Lesestunde, ein Fotoshooting mit dem Osterhasen und viele weitere Überraschungen. Der Eintritt ist frei. Stadtbibliothek - Auch in der Stadtbibliothek im Breiten Weg sind alle "Trainer" beim "Pokémon-Tag" willkommen. Freut Euch auf Mitmachaktionen, kreative Bastelangebote sowie Lese- und Spielspaß rund um die bunte Welt Eurer Lieblingspokémon. Der Eintritt ist frei.

Kinder kommen beim Familienfest in der Stadtbibliothek in Oster-Laune. (Symbolbild) © 123rf/irina3432