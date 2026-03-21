Raus in die Sonne: Diese Events in Magdeburg solltet Ihr nicht verpassen
Magdeburg - An diesem sonnigen Wochenende stehen wieder viele Events für Magdeburg auf dem Plan. TAG24 gibt Euch einen Überblick über sieben spannende Tipps.
Streetfood & Kreativmarkt
Domplatz - Leckeres Essen aus der ganzen Welt trifft auf kreative Mitbringsel: Am Samstag und Sonntag macht "Streetfood on Tour" gemeinsam mit dem Kreativmarkt Halt auf dem Domplatz. Auf Euch warten kulinarische Highlights, liebevoll gestaltete Stände, besondere Unikate und eine einzigartige Atmosphäre vor historischer Kulisse.
Der Markt ist am Samstag von 11 bis 22 und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.
Frühstück im Zoo
Zoo Magdeburg - Lecker Frühstück und dann noch in die Tierwelt eintauchen? Das geht am Samstag im Magdeburger Zoo! Ab 9 Uhr wartet in der Africambo-Lodge ein leckeres Frühstücksbuffet inklusive frisch gepresstem Saft und Heißgetränken auf Euch. Im Anschluss erlebt Ihr eine etwa einstündige Führung, wo Ihr viele spannende Fakten über die Zoobewohner lernen könnt.
Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Zookasse für 25 Euro.
Theater
Opernhaus/Schauspielhaus - Das Theater Magdeburg hat wieder einen prall gefüllten Spielplan für Euch in petto: Am Samstag seht Ihr um 19.30 Uhr eine weitere Vorstellung des Schauspiels "Penthesilea". Am Sonntag müsst Ihr schnell sein: Für die Wiederaufnahme des Musicals "Anatevka" um 16 Uhr gibt es nur noch Restkarten. Auch für die Vorstellung von "Die Hölle auf Erden" um 19.30 Uhr sind nur noch wenige Tickets verfügbar.
Tickets bekommt Ihr im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 18 Euro.
Irish Folk Festival
Festung Mark - In der Festung Mark stehen am Samstag ab 15 Uhr beim "Irish Folk Festival" sieben traditionelle Live-Musiker auf der Bühne und spielen für Euch das Feinste, was das Genre nur zu bieten hat. Abgerundet wird der Abend mit einem mitreißenden Programm und natürlich kulinarischen Leckerbissen von der grünen Insel!
Das Festival beginnt am Samstag um 15 Uhr. Die Tickets gibt's im Vorverkauf für 24 Euro.
Konzert
Getec-Arena - Fans aufgepasst: Die packenden Geschichten und legendären Charaktere der beliebten Fantasy-Serien "Game of Thrones" und "House of the Dragon" werden am Samstag ab 20 Uhr musikalisch bei einem Konzert in der Getec-Arena zum Leben erweckt. Ein großer Chor und ein Orchester präsentieren den Emmy-prämierten Soundtrack.
Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 50 Euro.
Osterfest für Kinder
Stadtteilbibliothek Flora Park - Kleine (und große) Kinder kommen am Samstag so richtig in Oster-Laune: In der Stadtteilbibliothek Flora Park findet von 10 bis 12 Uhr ein Familienfest statt. Euch erwarten viele Angebote wie verschiedene Bastelstände, Spiele, Lesestunde, ein Fotoshooting mit dem Osterhasen und viele weitere Überraschungen. Der Eintritt ist frei.
Stadtbibliothek - Auch in der Stadtbibliothek im Breiten Weg sind alle "Trainer" beim "Pokémon-Tag" willkommen. Freut Euch auf Mitmachaktionen, kreative Bastelangebote sowie Lese- und Spielspaß rund um die bunte Welt Eurer Lieblingspokémon. Der Eintritt ist frei.
Egal, wofür Ihr Euch am Samstag entscheidet - ob Zoo, Basteln, Theater, Musik oder Streetfood und Kreativmarkt - TAG24 wünscht Euch viel Spaß!
Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Instagram/streetfoodontour, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, 123RF/irina3432