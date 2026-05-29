Nach Verlegung und Absage: Arne Semsrott soll doch in Magdeburger Stadtbibliothek lesen

Magdeburg - Autor und Aktivist Arne Semsrott (38) soll nächste Woche nun doch in der Stadtbibliothek Magdeburg aus seinem neuen Buch vorlesen.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) will zur Lesung kommen. © Matthias Bein/dpa

"Wir können Ihnen bestätigen, dass es eine Lesung mit Arne Semsrott als Matinee am 6. Juni um 11 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg geben wird", sagte Stadtsprecher Michael Reif auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lesung war von der Stadtbibliothek der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in das Kulturzentrum Moritzhof verlegt worden. Semsrott hatte das scharf kritisiert. Zuvor hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet.

Ursprünglich war eine Lesung aus Semsrotts neuem Buch "Gegenmacht – Die Zivilgesellschaft schlägt zurück" für den 5. Juni in der Stadtbibliothek der Landeshauptstadt angekündigt worden. Dann wurde sie in den Moritzhof verlegt.

Dort treten nach Angaben des Hauses die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt und der Verein "Miteinander" als Veranstalter auf.

Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der Grünen.