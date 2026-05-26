Jeder Kilometer zählt: Magdeburg tritt zum Stadtradeln wieder in Pedale

Magdeburg - Jetzt wird wieder in die Pedale getreten: Magdeburg nimmt auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln teil. So könnt Ihr bei der Aktion dabei sein.

Die besten Radler werden von der Stadt in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Vom 1. bis 21. September heißt es in Magdeburg wieder "Radeln für ein gutes Klima!". Bereits zum siebten Mal schwingen sich die Menschen in der Landeshauptstadt auf ihre Fahrradsättel.

Hinter dem Wettbewerb steckt das Ziel, an den insgesamt 21 Tagen so viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen wie nur möglich und dabei reichlich Kilometer zu sammeln.

Die besten Radler werden von der Stadt in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. "Zusätzlich prämiert das Klima-Bündnis in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunen Deutschlands", heißt es in einer Meldung der Landeshauptstadt.

Im vergangenen Jahr legten die Teilnehmenden insgesamt 660.770 Kilometer zurück.