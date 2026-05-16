16.05.2026 06:28 Samstag noch nichts vor? Hier geht was in Magdeburg!

Diesen Samstag finden in Magdeburg wieder allerhand Veranstaltungen statt. TAG24 zeigt Euch, wo es hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Und wieder ist eine Woche vorbei. Das muss gefeiert werden. Wie wäre es an diesem Samstag mit einem Ausflug oder einer Party? Hier sind ein paar Tipps für Euch.

MagdeBRICK: Große LEGO-Ausstellung

Herrenkrug - Im Alten Theater am Jerichower Platz verwandelt sich am Samstag alles in eine bunte Welt aus Klemmbausteinen: Bei MagdeBRICK 2026 warten auf über 1000 Quadratmetern zahlreiche LEGO-Modelle, Mitmachbereiche und Ausstellungen auf Besucher. Neben detailreichen Bauwerken und kreativen Eigenkreationen gibt es auch Spiel- und Verkaufsbereiche für kleine und große Fans der bunten Steine. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Sammler und alle, die Lust auf einen Tag voller Nostalgie und Kreativität haben. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr. Tickets gibt es ab 17,50 Euro.

"Mamma Mia!" – Die große ABBA-Party

Buckau - In der Factory Magdeburg dreht sich am Samstag alles um die größten Hits der schwedischen Kultband ABBA: Bei "Mamma Mia – The Ultimative ABBA Night" dürfen sich Besucher ab 19 Uhr auf eine musikalische Zeitreise mit Songs wie "Dancing Queen", "Waterloo" oder "Mamma Mia" freuen. Die Show verbindet Konzert-Atmosphäre mit Party-Feeling und lädt Fans zum Mitsingen und Tanzen ein – ganz im Stil der glitzernden Disco-Ära der 70er-Jahre. Tickets gibt es ab 40 Euro.

Stereoact: "Ich liebe das Leben"-Party auf der Seebühne

Herrenkrug - Auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg wird diesen Samstag gefeiert: Das DJ- und Produzentenduo Stereoact bringt mit der "Ich liebe das Leben"-Party Schlager-Beats, Dance-Remixe und jede Menge Party-Stimmung nach Magdeburg. Ab 20 Uhr dürfen sich Besucher auf bekannte Hits, moderne Neuinterpretationen und Gäste wie Sängerin Lena Marie Engel freuen. Mit Lichtshow, Open-Air-Atmosphäre und tanzbaren Songs verspricht das Event eine große Sommerparty unter freiem Himmel. Tickets gibt es ab 36,91 Euro.

Comedyflash: Stand-up-Comedy im Geheimclub

Neue Neustadt - Im Geheimclub Magdeburg wartet ein Abend voller spontaner Pointen und Alltagswitze: Bei "Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show" stehen ab 20 Uhr sowohl erfahrene Profi-Comedians als auch aufstrebende Newcomer der deutschen Comedy-Szene auf der Bühne. Bekannt geworden ist das Format vor allem über TikTok und Instagram – die Shows setzen auf direkte, authentische Stand-up-Comedy nach amerikanischem Vorbild. Wer genau auftritt, bleibt meist bis kurz vor Beginn eine Überraschung. Tickets gibt es ab 24,90 Euro.

Magdeburgs größte 90er- & 2010er-Party

Buckau - In der Factory Magdeburg wird am Samstag wieder bis tief in die Nacht gefeiert: Bei "Magdeburgs größter 90er- & 2010er-Party" laufen ab 22 Uhr die größten Hits aus zwei Jahrzehnten – von den Spice Girls über Scooter bis hin zu Rihanna und Lady Gaga. Neben jeder Menge Nostalgie warten auch XXL-Konfetti, Glitterregen und weitere Party-Specials auf die Besucher. Wer Lust auf eine musikalische Zeitreise und lange Tanznacht hat, dürfte hier genau richtig sein. Tickets gibt es ab 14,99 Euro.