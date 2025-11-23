Sonntag in Magdeburg: Diese Events erwärmen das kalte Wochenende

Magdeburg - Diesen Sonntag noch nichts vor? Fans der Kunst und Natur haben in Magdeburg ein paar Optionen.

BlocSchmiede - Bei der Boulderhalle BlocSchmiede findet von 11 bis 15 Uhr ein Flohmarkt für Outdoor-Begeisterte statt. Dort können sie sich mit allem Nötigen zum Klettern, Bouldern, Wandern oder Campen eindecken. Zur Stärkung gibt es auch einen Kuchenbasar.

Kloster Unser Lieben Frauen - In diesem Jahr feiert das Kunstmuseum Magdeburg sein 50-jähriges Jubiläum. Ganz im Zeichen des Umbruchs steht auch die Ausstellung "Herausgeforderte Gemeinschaft". Ein seltenes Panorama aus Malerei, Fotografie, Video, Grafik und Skulptur regt dazu an, über "historische und gegenwärtige Formen des Miteinanders nachzudenken", so das Museum.

Wer besonders tief eintauchen möchte, kann um 15 Uhr an einer Führung teilnehmen. Der Eintritt kostet regulär 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind kostenlos mit dabei.