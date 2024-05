Sonntag noch nichts vor? Das könnt ihr heute in Magdeburg unternehmen!

Magdeburg - Am verlängerten Pfingstwochenende gibt es in Magdeburg wieder allerhand Veranstaltungen. TAG24 hat für Euch Tipps, wo es hingehen könnte.

Magdeburger Innenstadt - Das alljährliche Stadtfest steht wieder vor der Tür. Die ganze Stadt verwandelt sich über das Wochenende in eine große Feier mit allerlei Acts. Egal ob am Alten Markt, im Ratsgarten, der Hartstraße oder vor dem ehemaligen McDonald's - überall erwartet Euch ein bunt gefächertes Angebot aus Musik, Spiel, Speis und Trank. Von zahlreichen Coverbands über Party-DJs bis hin zu talentierten Solo-Künstlern aus aller Welt ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ravelin 2 und Glacis-Anlagen - Mittelalter-Freunde aufgepasst! Neben dem Stadtfest finden an diesem Wochenende nämlich auch das 21. Spectaculum Magdeburgense und die 13. Festungstage statt. Zwischen Spielleuten, Rittern, Gauklern, Feuerkünstlern und vielem mehr könnt Ihr eine Reise zurück in längst vergangene Zeiten wagen. Das bunte Treiben in den Tavernen und an den Marktständen rundet das Spektakel noch stimmungsvoll ab.

Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei und es gibt auch Ermäßigungen. Ein normales Tagesticket liegt bei knapp 10 Euro.