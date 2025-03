Umzug in Magdeburg: Tanzschule Sitara plant orientalisches Café und Platz für Kreative

2019 eröffnete die leidenschaftliche Tänzerin ihre Schule " Tanzstern Sitara " in der Sternstraße 9. Nun zieht sie ein paar Hausnummern weiter: In der 33 entsteht eine größere Anlaufstelle für Tänzer und Kreative.

In der Hasselbachpassage hat Maria Oss künftig drei Räume zur Verfügung. © Tanzschule Sitara

"Ich möchte etwas an die Gemeinschaft zurückgeben", so Oss.

Wenn Besuch von außerhalb kommt, startet sie immer direkt mit einem Ausflug zum Dom und Hundertwasserhaus. "Die Liebe zur Stadt ist groß", grinst die Tänzerin.

Auch die Faszination für orientalische Tänze begleitet die 35-Jährige seit der Kindheit. Mit ihrer Oma hat sie immer Bollywood-Filme aufgenommen und gemeinsam angeschaut.

Während ihres BWL-Studiums mit Anfang 20 an der Otto-von-Guericke-Universität fing sie dann mit dem Tanzen an.

Sie freundete sich mit Studenten aus Indien an und reiste mehrfach in das südasiatische Land.

In ihrem neuen Café möchte sie orientalische Spezialitäten anbieten - wie zum Beispiel authentisch zubereiteten Chai, wie sie es "von den indischen Tanten und Muttis gelernt" hat.

Da Oss' Vater aus Tunesien kommt, wird ihre Mutter außerdem tunesischen Kuchen verkaufen.

Am 23. März packen viele Freunde und Bekannte mit an, um den Tanzboden in der Sternstraße 33 zu verlegen. Der Umzug soll dann in den Osterferien erfolgen. Die offizielle Eröffnung ist am Tag der Arbeit - dem 1. Mai.

Im Juni gehen dann die Tanzabende los.