Von Show über Dinner bis zur wilden Party: Das ist Silvester in Magdeburg los

Schauspielhaus / Opernhaus - Das Theater bietet ein komplettes Silvesterprogramm an: Sowohl das Musical Anything Goes als auch die Komödie Planet B kommen mit anschließender Silvesterparty. Mehr dazu in unserer Übersicht .

Kulturzentrum Feuerwache Magdeburg - In der Feuerwache in Sudenburg sorgen die Magdeburger Band Danny Priebe und DJ Wassi für Stimmung zum Jahreswechsel! Ab 19.30 Uhr gibt es selbstgeschriebene Lieder und Coversongs im Singer/Songwriter und Rock-Stil. Tickets gibt es für 30 Euro im Vorverkauf.

Magdeburger Zwickmühle - Die Zwickmühle in der Leiterstraße ist ein politisch-Satirisches Kabarett. Unter dem Motto "Kein Verstand in Sicht" wird hier zum Jahreswechsel noch einmal ordentlich die Ampel aufs Korn genommen. Um 15 Uhr geht es los, die Show geht etwa 135 Minuten mit Pause. Tickets gibt es ab 29,60 Euro und können nur noch telefonisch erfragt werden.

Festung Mark - Die Festung Mark am Hohepfortewall kombiniert Disco mit Live-Musik! "Ladies Live" spielt ab 20 Uhr während einer feurigen Bühnenshow Latin-, Pop-, Disco- und Club-Hits der 70er, 80er und 90er Jahre bis hin zu aktuellen Charts.

Daneben spielen zwei DJs einen "Party Fun Mix", Charts und Dance Classics. Das Ticket ab 48,89 Euro enthält einen Begrüßungssekt und Mitternachtssnack. Auch Feuerwerk wird es geben.

Neustädter See - Wer Lust auf Open Air hat, wird im "Strandparx Cable Island" fündig: Zwischen 19 und 3 Uhr gibt es einen Sektempfang am Lagerfeuer, ein Buffet im Festzelt und einen DJ direkt am See. Die Karte für 149 Euro enthält Getränke wie Sekt, das Buffet und einen Mitternachtssnack.

Buttergasse - Im Tanzclub Buttergasse am Alten Markt legt DJ Toni Winter ab 21 Uhr allerlei Musik in einem bewegenden Jahresrückblick auf. Ab 1 Uhr gibt es dann "Clubbanger, Houseclassics und Discoperlen". In den Tickets ab 30 Euro sind teilweise Getränke enthalten.

Insel der Jugend - Die Insel der Jugend in der Maybachstraße feiert die "Nacht der guten Vorsätze". Für 12 Euro Eintritt gibt es ab 23 Uhr Musik auf drei verschiedenen Floors, um "die Korken knallen zu lassen und die guten Vorsätze direkt wieder über Bord zu werfen".

Boys'n'Beats - Der Gay-Club in der Liebknechtstraße feiert "Silver Silvester" - zwischen 22 und 5 Uhr ist hier alles in Silber geschmückt - idealerweise auch die Gäste. Neben Partymusik gibt es ein Feuerwerk, Snacks und Neujahrssekt. Mit Muttizettel und volljähriger Begleitperson können hier auch 17-Jährige feiern. Tickets gibt es für 10 Euro online und an der Abendkasse.