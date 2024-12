Zu Weihnachten ins Theater Magdeburg? Dieses Programm ist geplant

Magdeburg - Alle Jahre wieder stehen nicht nur die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, sondern auch ein prall gefülltes Kulturprogramm im Theater Magdeburg . Wer also Abwechslung vom Liedersingen und Weihnachtsbraten-Essen möchte, sollte sich den Spielplan genauer anschauen.

Am Heiligabend verdienen sich auch die Darsteller am Vierspartenhaus eine Auszeit. Dafür geht es an den beiden Feiertagen wie folgt weiter:

25.12. um 19.30 Uhr - Komödie "Planet B" im Schauspielhaus, Tickets für 24 Euro

- Komödie "Planet B" im Schauspielhaus, Tickets für 24 Euro 26.12. um 11 sowie um 16 Uhr - Weihnachtskonzert im Opernhaus, Tickets ab 21 Euro

- Weihnachtskonzert im Opernhaus, Tickets ab 21 Euro 26.12. um 19.30 Uhr - Schauspiel "Timon von Athen" im Schauspielhaus, Tickets für 24 Euro

Hinweis: Die Vorstellung der Oper "Carmen" am 1. Weihnachtsfeiertag ist bereits restlos ausverkauft.