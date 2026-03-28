Was geht am Samstag in Magdeburg? Diese Events solltet ihr kennen

In Magdeburg gibt es am Samstag wieder einige Events. Hier gibt es eine Übersicht, wo es für Euch hingehen kann.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Wochenende gibt es wieder allerhand Events in und um Magdeburg. Wo es für Euch hingehen kann, verraten unsere Veranstaltungstipps.

Osterschatzsuche im Elbauenpark

Elbauenpark - Ostern steht vor der Tür! Pünktlich zum Ferienstart gibt es im Elbauenpark für Jung und Alt eine österliche Schatzsuche. Mit einer Schatzkarte im Gepäck kann die über 90 Quadratmeter große Fläche des Elbauenparks fleißig nach Ostereiern abgesucht werden. Diese enthalten Buchstaben, die am Ende ein Lösungswort ergeben. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Die Osterschatzsuche beginnt an diesem Samstag und endet am Ostermontag. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro. Wer unter 18 Jahre alt ist, zahlt 2,50 Euro.

Im Elbauenpark findet eine Schatzsuche statt. Bis Ostermontag können Eier mit Buchstaben darauf gesucht werden, die ein Lösungswort ergeben. (Symbolbild) © Jens Wolf/ZB

Tag der Astronomie

Rötgerstraße - Beim Tag der Astronomie lädt die Astronomische Gesellschaft zu spannenden Einblicken in den Himmel ein. Besucher können durch Teleskope blicken, Himmelsobjekte beobachten und mehr über Planeten, Sterne und das Universum erfahren. Die Veranstaltung richtet sich an Neugierige jeden Alters und macht Wissenschaft auf verständliche Weise erlebbar. Sogar Snacks und Getränke sorgen für eine lockere Atmosphäre. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Die Astronomische Gesellschaft Magdeburg lädt am Samstag zum Planeten- und Sternegucken ein. (Symbolbild) © 123RF/maximusnd

Kennenlernen der Gruson Gewächshäuser

Buckau - Die Gruson Gewächshäuser in der Schönebecker Straße sind in Magdeburg durchaus bekannt. Trotzdem waren viele Menschen noch kein einziges Mal zu Besuch. Das kann sich an diesem Samstag ändern. Besucher gehen zusammen mit einem Mitarbeiter durch die Schaugewächshäuser und erfahren nebenbei Wissenswertes über exotische Pflanzen, Tiere und die Geschichte der Gewächshäuser. Das Kennenlernen findet von 15 bis 16.30 Uhr statt. Eine Teilnahme kostet 4,50 Euro.

Die Gruson Gewächshäuser sind zwar in und um Magdeburg bekannt, aber wurden bisher noch nicht von jedem besucht. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa

Nachtflohmarkt in der Messe

Messe Herrenkrug - In der Messe Magdeburg heißt es wieder schlendern, stöbern und feilschen: Beim Nachtflohmarkt warten von 15 bis 23 Uhr zahlreiche Händler mit Trödel, Raritäten, Sammlerstücken und echten Fundstücken auf Besucher. Der Markt zählt zu den größten seiner Art in Sachsen-Anhalt und lockt regelmäßig Tausende Schnäppchenjäger in die Messehallen. Wer Lust auf Vintage-Schätze und entspanntes Bummeln am Abend hat, ist hier genau richtig. Besucher müssen für den Eintritt 4 Euro bezahlen.

Status Quo Tribute Show

Altstadt - Im "machwerk" wird es am Samstag laut und gitarrenlastig: Die Band "Quotime" bringt als Status-Quo-Tribute-Show die größten Rockhits der Kultband live auf die Bühne. Ab 20 Uhr dürfen sich Besucher auf Klassiker wie "Rockin' All Over the World" oder "Whatever You Want" sowie auf eine energiegeladene Show mit Gitarrenduellen und authentischem Sound freuen. Die Musiker sind europaweit unterwegs und stehen für eine Hommage an die Rockgeschichte mit viel Leidenschaft und Power. Tickets gibt es an der Abendkasse für 23 Euro.