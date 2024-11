Weihnachtsmarkt, Kultur und Konzert: Das erlebt Ihr am Samstag in Magdeburg

Magdeburg - Das Wetter wird kühler und das Bedürfnis nach einem warmen Getränk größer. Am Samstag finden in Magdeburg zahlreiche Veranstaltungen statt, bei dem Ihr Euch drinnen aufwärmen oder Euch einen Glühwein gönnen könnt.

Alter Markt - Endlich geht es los! An diesem Wochenende eröffnet der große Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt. Samstag könnt Ihr Euch ab 14 Uhr Glühwein, Bratwurst und Co. schmecken lassen. In diesem Jahr steht der Budenzauber nämlich schon vor Totensonntag für Euch bereit, nur für den Weihnachtsmann und die Lichterwelten müsst Ihr Euch noch ein paar Tage gedulden. Am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt regulär geschlossen.

Tipp: Wer es ruhiger mag, dem gefällt eventuell der kleinere Weihnachtsmarkt der Schweizer Milchkuranstalt hinter dem Dom.