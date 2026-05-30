30.05.2026 06:00 Wohin am Wochenende? Diese Veranstaltungen warten in Magdeburg auf Euch

In Magdeburg warten am Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen auf Euch. Für Groß und Klein ist wieder alle dabei.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Ihr habt noch keinen Plan für Euer Wochenende? In Magdeburg finden wieder verschiedenste Veranstaltungen statt, die Ihr besuchen könnt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Flughafenfest

Flugplatz Magdeburg - Das Air Magdeburg verwandelt den Flugplatz Magdeburg am Wochenende in ein großes Erlebnisfestival rund um die Luftfahrt. Besucher können sich auf Flugshows, historische und moderne Flugzeuge, Live-Musik sowie ein buntes Familienprogramm mit Essen und Unterhaltung freuen. Anlass ist das 90-jährige Bestehen des Flugplatzes. Tickets gibt es ab 12,45 Euro im Vorverkauf.

Bücherzauber und Spiele

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" - hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei! Stadtbibliothek - Kurz vorm Internationalen Kindertag wartet am Samstag von 10 bis 12.30 Uhr ein abwechslungsreicher Familienvormittag mit Kreativangeboten, Geschichten und Mitmachaktionen auf kleine Besucher. Auf dem Plan stehen Barbie-Kleidung basteln, eine mehrsprachige Kinderbuchlesung, ein Bilderbuchkino und vieles mehr. Der Eintritt ist frei (bei einzelnen Bastelaktionen können Materialkosten entstehen).

Viele Spiele und Bücher findet Ihr in der Stadtbibliothek Magdeburg. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Magdeburg lacht!

Oli-Kino - Vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland wollen am Samstagabend nur eines: Euch zum Lachen bringen! Bei "Magdeburg lacht!" im Oli-Kino wird es mit Lach-Profis amüsant, die Ihr unter anderem aus Fernsehen und Internet kennt. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 25 Euro.

Im Oli-Kino werden Eure Lachmuskeln trainiert. (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Grunson-Gewächshäuser kennenlernen

Grunson-Gewächshäuser - Unter der Führung eines Mitarbeiters können Botanik-Fans am Samstag von 15 bis 16.30 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern zahlreiche exotische Pflanzenarten und Tiere kennenlernen. Besucher erfahren hier auch mehr über die Entstehung der beeindruckenden Pflanzenhäuser. Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.

Verschiedenste Pflanzen und Lebewesen gibt es in den Gruson-Gewächshäusern zu entdecken. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Welttag der Papageien

Zoo Magdeburg - Am Sonntag dreht sich im Zoo beim "World Parrot Day" alles um den Schutz bedrohter Papageienarten. Von 10 bis 16 Uhr informiert ein Mitmachstand am Tapirhaus über das Leben der intelligenten Vögel und zeigt, wie wichtig artgerechte Haltung und Artenschutz sind. Die großen und kleinen Besucher erwarten spannende Rätsel sowie Mal- und Bastelaktionen. Tageskarten gibt es bereits ab 9 Euro im Vorverkauf.

Zum "Welttag der Papageien" finden im Zoo tolle Mitmachaktionen statt. (Archivbild) © Zoo Magdeburg/Regina Jembere

Teckelwelt

Galopprennbahn - Die "TECKELWELT" lädt am Samstag und Sonntag wieder alle Hundefans zu einem Wochenende voller Dackelliebe, Shopping und Mitmachaktionen ein. Neben zahlreichen Ausstellern mit Produkten und Accessoires für Hunde erwartet die Besucher ein Familienprogramm mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Bastelecke. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tickets gibt es an beiden Tagen an der Tageskasse. Hunde benötigen am Einlass einen gültigen Impfausweis.

Hundefreunde kommen auf der Galopprennbahn auf Ihre Kosten. (Symbolbild) © 123rf/masarik512