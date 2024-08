Änderungen beim Bus- und Bahnverkehr in Magdeburg: Diese Linien sind betroffen!

Magdeburg - Ab der kommenden Woche gibt es zahlreiche Fahrplanänderungen bei den Öffis in Magdeburg . Darauf müssen sich die Fahrgäste einstellen.

Ab der kommenden Woche gilt wieder der Normalfahrplan. © MVB/Stefan Deutsch

Ab Montag, dem 12. August, gilt laut der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) wieder der Normalfahrplan.

Ein Großteil der Linien fährt dann wieder im dichten 10-Minuten-Takt. Allerdings müssen sich ÖPNV-Nutzer auch auf einige Änderungen einstellen.

Diese Linien sind betroffen:

Die Linie 5 fährt künftig zwischen Klinikum Olvenstedt und Messegelände. Am Wochenende ist sie nur noch samstags von 11 Uhr bis 18 Uhr im Einsatz.

fährt künftig zwischen Klinikum Olvenstedt und Messegelände. Am Wochenende ist sie nur noch samstags von 11 Uhr bis 18 Uhr im Einsatz. Die Buslinie 51 fährt am Wochenende dauerhaft über die Haltestelle Arenen und stellt somit eine Verbindung zur Linie 6 her.

fährt am Wochenende dauerhaft über die Haltestelle Arenen und stellt somit eine Verbindung zur Linie 6 her. Die Straßenbahnlinie 6 fährt zwischen Diesdorf und Herrenkrug nun über den Nordbrückenzug.

Zudem wird es vom 12. August bis 29. September eine halbseitige Sperrung auf dem Nordbrückenzug geben. Grund sind Bauarbeiten für Schienenauszugsvorrichtungen. Im ersten von zwei Bauabschnitten wird die stadteinwärtige Fahrtrichtung daher für den Straßenbahnverkehr gesperrt.

Die Linie 6 fährt daher in diesem Zeitraum in Richtung Diesdorf über den Strombrückenzug. In Richtung Herrenkrug fährt die Linie 6 über den Nordbrückenzug.