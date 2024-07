Alte Neustadt: Neue Bushaltestelle schließt Lücke im Verkehrsnetz!

Der Bau der Haltestelle "Wittenberger Platz" ist ein Projekt der Landeshauptstadt Magdeburg. © Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) mitteilten, steht den Bewohnern des Stadtteils seit Anfang der Woche ein neuer Bushalt für die Linie 73 zur Verfügung. Diese fährt zwischen dem Olvenstedter Platz und dem Wissenschaftshafen.

Mit dem Anschluss des Halts wurde eine weitere Lücke im Verkehrsnetz geschlossen, so die MVB.

"Die Eröffnung der neuen Haltestelle am Wittenberger Platz ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg kontinuierlich auszubauen und für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen [...]", erklärt MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.