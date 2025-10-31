Der Horror in Straßenbahnen: MVB veröffentlicht Ekel-Video an Halloween

Magdeburg - An Halloween ziehen einige gruselige Gestalten durch Magdeburg - doch der wahre Horror, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe ( MVB ) zeigen, findet sich in den Straßenbahnen.

In dem "Gruselvideo" sieht man viele Bilder von ausgelaufenen Getränken. © Screenshot: Instagram/magdeburgerverkehrsbetriebe

Die MVB haben sich zum Tag des Gruselns einen Scherz erlaubt.

Ein auf Instagram hochgeladenes Video startet mit einer Triggerwarnung.

"Die folgenden Bilder könnten für einige Zuschauer verstörend wirken."

Darauf folgen Bilder mit Beispielen, wie einige Schmutzmonster die Trams in der Ottostadt zurückgelassen haben.

Ausgeschüttete Getränke, die über den Boden schwappen, aufgerissene Sitze, Graffiti und Glasscherben: Ein Anblick, der wahrlich Schauer über den Rücken jagt.

Das Video endet mit einer Bitte der MVB.

"Bitte lasst uns zu keiner Gruselbahn werden. Seid süß und nicht sauer", heißt es.