Für ein gutes Gefühl: MVB verlängert Einsatz der nächtlichen Sicherheitsteams

Magdeburg - Die nächtlichen Sicherheitsteams der Magdeburger Verkehrsbetriebe ( MVB ) werden ihren Einsatz auch über das nächste Jahr fortsetzen.

Die Sicherheitsleute sind zu zweit in Bahnen und Bussen unterwegs. © Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)

Wie die MVB am Freitag mitteilte, hat sich das Konzept für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl in Bus und Bahn bewährt.

Seit Dezember 2024 fahren die Sicherheitskräfte täglich zwischen 20 Uhr und 4 Uhr im gesamten Liniennetz mit.

"Die nächtlichen Einsätze unseres Sicherheitspartners VSU sind ein voller Erfolg", sagt MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel. "Die Teams leisten einen wichtigen Beitrag, um Konflikte zu verhindern und das Sicherheitsgefühl sowohl unserer Fahrgäste als auch unseres Fahrpersonals zu stärken", heißt es weiter.

Die Sicherheitsteams bestehen aus zwei geschulten Mitarbeitenden. Zusätzlich steht ein Einsatzfahrzeug bereit, welches im Bedarfsfall eingesetzt werden kann. Die Teams übernehmen zudem die Fahrkartenkontrollen. Im Durchschnitt müssen die Einsatzkräfte rund achtmal pro Monat aktiv werden.