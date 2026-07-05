Ferien-Baustellen in Magdeburg: Diese MVB-Linien fahren bald anders
Magdeburg – Mit Beginn der Sommerferien müssen sich Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf mehrere Änderungen bei Bus und Straßenbahn einstellen.
Grund sind verschiedene Baustellen im Stadtgebiet. Dadurch werden mehrere Linien umgeleitet, verkürzt oder durch Ersatzbusse ersetzt.
Der Ferienfahrplan gilt ab Montag, dem 6. Juli. Besonders große Auswirkungen gibt es ab Donnerstag, dem 9. Juli, wenn die Hallische Straße wegen Brückenbauarbeiten gesperrt wird.
Das sind die wichtigsten Änderungen.
Linie 10: Ersatzbusse zum Barleber See
Bereits am Sonntag, dem 5. Juli, wird die Strecke zum Barleber See zeitweise gesperrt. Die Linie 10 endet dann zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr am Zoo/Pettenkoferstraße.
Zwischen Zoo und Barleber See fahren Ersatzbusse der Linie 40.
Olvenstedter Straße wird gesperrt
Vom 6. Juli bis 16. August ist die Olvenstedter Straße gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Linien 3 und 4.
Die Linie 4 wird umgeleitet. Die Linie 3 fährt zunächst verkürzt und entfällt später mit Beginn der Sperrung der Hallischen Straße.
Als Ersatz fahren die Buslinien 52, 72 und 73.
Linie 58 fährt anders
Ebenfalls vom 6. Juli bis 16. August wird die Buslinie 58 im Bereich Hopfengarten umgeleitet.
Die Haltestellen Hamsterbreite und Otternweg entfallen.
Änderungen in Nordwest
Ab dem 6. Juli wird auch in der Hugo-Junkers-Allee gebaut. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Mitte November.
Die Buslinien 72 und N9 werden umgeleitet. Die Haltestelle Juliusstraße entfällt, weitere Haltestellen werden verlegt.
Größte Änderung: Hallische Straße wird gesperrt
Ab Donnerstag, dem 9. Juli, wird die Hallische Straße voraussichtlich bis Mitte September gesperrt.
Das hat besonders große Folgen für den Straßenbahnverkehr:
- Linie 3 wird eingestellt
- Linie 9 fährt zwischen Hasselbachplatz und Raiffeisenstraße über AMO/Steubenallee und S-Bahnhof Buckau
- Linie 13 fährt zwischen Sudenburg und Leipziger Chaussee über Leipziger Straße/Halberstädter Straße und Am Fuchsberg
- Ersatzbuslinie 43 fährt zusätzlich zwischen Leipziger Straße/Halberstädter Straße und Hauptbahnhof
- Buslinie 59 sowie die Nachtbuslinien N3, N4 und N5 werden teilweise umgeleitet
Süden Magdeburgs: Linie 2 fährt nur verkürzt
Vom 20. Juli bis 16. August wird die Straßenbahnstrecke nach Westerhüsen gesperrt.
- Linie 2 fährt dann nur bis Buckau/Wasserwerk
- Zwischen Buckau und Westerhüsen fahren Ersatzbusse der Linie 42
Vom 22. bis 24. Juli kommen zusätzlich Bauarbeiten am Salbker Platz dazu.
- Buslinien 57, 58 und 66 werden erweitert
- auch Nachtbus N4 betroffen
Von Montag, dem 6. Juli, bis voraussichtlich Freitag, dem 10. Juli, wird die Nachtbuslinie N4 in Richtung Ottersleben umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten in der Brenneckestraße.
Die Haltestellen Fermersleber Weg, Lemsdorfer Weg und Halberstädter Straße entfallen auf dem regulären Linienweg. In Richtung Alter Markt gibt es keine Änderungen.
MVB raten zur Verbindungsauskunft
Fahrgäste sollten vor Fahrtantritt prüfen, ob ihre Linie betroffen ist. Zum Beispiel online auf der MVB-Webseite. Wegen der vielen Baustellen empfiehlt es sich außerdem, mehr Zeit einzuplanen.
Titelfoto: Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe