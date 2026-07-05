05.07.2026 12:24 Ferien-Baustellen in Magdeburg: Diese MVB-Linien fahren bald anders

Während der Sommerferien wird in Magdeburg viel gebaut. Davon sind vor allem die Busse und Bahnen der Verkehrsbetriebe betroffen. Diese Änderungen finden statt.

Von Robert Lilge

Magdeburg – Mit Beginn der Sommerferien müssen sich Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf mehrere Änderungen bei Bus und Straßenbahn einstellen.

Grund sind verschiedene Baustellen im Stadtgebiet. Dadurch werden mehrere Linien umgeleitet, verkürzt oder durch Ersatzbusse ersetzt. Der Ferienfahrplan gilt ab Montag, dem 6. Juli. Besonders große Auswirkungen gibt es ab Donnerstag, dem 9. Juli, wenn die Hallische Straße wegen Brückenbauarbeiten gesperrt wird. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Straßenbahnlinie 10 zum Barleber See wird mit Ersatzbussen bedient. © Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Linie 10: Ersatzbusse zum Barleber See

Bereits am Sonntag, dem 5. Juli, wird die Strecke zum Barleber See zeitweise gesperrt. Die Linie 10 endet dann zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr am Zoo/Pettenkoferstraße. Zwischen Zoo und Barleber See fahren Ersatzbusse der Linie 40.

Olvenstedter Straße wird gesperrt

Vom 6. Juli bis 16. August ist die Olvenstedter Straße gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Linien 3 und 4. Die Linie 4 wird umgeleitet. Die Linie 3 fährt zunächst verkürzt und entfällt später mit Beginn der Sperrung der Hallischen Straße. Als Ersatz fahren die Buslinien 52, 72 und 73.

Linie 58 fährt anders

Ebenfalls vom 6. Juli bis 16. August wird die Buslinie 58 im Bereich Hopfengarten umgeleitet. Die Haltestellen Hamsterbreite und Otternweg entfallen.

Mehrere Linien der MVB fahren in den Sommerferien verkürzt oder entfallen ganz. © Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Änderungen in Nordwest

Ab dem 6. Juli wird auch in der Hugo-Junkers-Allee gebaut. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Mitte November. Die Buslinien 72 und N9 werden umgeleitet. Die Haltestelle Juliusstraße entfällt, weitere Haltestellen werden verlegt.

Größte Änderung: Hallische Straße wird gesperrt

Ab Donnerstag, dem 9. Juli, wird die Hallische Straße voraussichtlich bis Mitte September gesperrt. Das hat besonders große Folgen für den Straßenbahnverkehr: Linie 3 wird eingestellt

Linie 9 fährt zwischen Hasselbachplatz und Raiffeisenstraße über AMO/Steubenallee und S-Bahnhof Buckau

Linie 13 fährt zwischen Sudenburg und Leipziger Chaussee über Leipziger Straße/Halberstädter Straße und Am Fuchsberg

Ersatzbuslinie 43 fährt zusätzlich zwischen Leipziger Straße/Halberstädter Straße und Hauptbahnhof

Buslinie 59 sowie die Nachtbuslinien N3, N4 und N5 werden teilweise umgeleitet

Süden Magdeburgs: Linie 2 fährt nur verkürzt

Vom 20. Juli bis 16. August wird die Straßenbahnstrecke nach Westerhüsen gesperrt. Linie 2 fährt dann nur bis Buckau/Wasserwerk

Zwischen Buckau und Westerhüsen fahren Ersatzbusse der Linie 42 Vom 22. bis 24. Juli kommen zusätzlich Bauarbeiten am Salbker Platz dazu. Buslinien 57, 58 und 66 werden erweitert

auch Nachtbus N4 betroffen Von Montag, dem 6. Juli, bis voraussichtlich Freitag, dem 10. Juli, wird die Nachtbuslinie N4 in Richtung Ottersleben umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten in der Brenneckestraße. Die Haltestellen Fermersleber Weg, Lemsdorfer Weg und Halberstädter Straße entfallen auf dem regulären Linienweg. In Richtung Alter Markt gibt es keine Änderungen.

Die MVB-Buslinie 57 wird Mitte Juli erweitert. © Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

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